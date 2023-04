Le chef d'orchestre de renom Ilyich Rivas, sur la scène israélienne pour la 1ère fois

A seulement 29 ans, Ilyich Rivas a déjà près de 20 ans de carrière à son actif

Cette semaine, Ilyich Rivas, le chef d’orchestre américain de renommée internationale se produira en Israël pour la première fois avec l'orchestre symphonique d'Israël Rishon Lezion. Il effectuera une tournée à travers le pays du 13 au 20 avril. i24NEWS a eu le privilège de s’entretenir avec ce jeune prodige à l’avenir très prometteur, à l’occasion de son arrivée dans l’Etat hébreu. "Je suis très impatient de me produire sur la scène israélienne et de rencontrer le public; j’ai aussi très hâte de découvrir le pays", nous a-t-il confié.

En Israël, les morceaux lyriques "Johannes Brahms Violin Concerto Opus 77" et "Jean Sibelius Symphony No.2 Opus 43" seront joués par environ 70 musiciens dont notamment la jeune violoniste allemande Clara-Jumi Kang. Mme Kang joue professionnellement avec l'Orchestre Symphonique de Hambourg. En 2009, elle avait remporté le Concours International de Musique de Séoul et la deuxième place au Concours International de Violon Joseph Joachim de Hanovre.

"La culture hébraïque a été essentielle dans l’histoire de la musique classique, elle est la base de la culture judéo-chrétienne qui est reliée en quelque sorte à Israël et, venir ici représente pour moi une opportunité fascinante de me connecter avec l’Histoire", a déclaré Ilyich Rivas à i24NEWS.

"J’aimerais attirer en particulier le public de mon âge afin d’assurer la continuité et faire perdurer l’attrait pour ce genre de musique classique qui est moins populaire chez les jeunes. Mon objectif est justement de leur faire aimer ce style et de voir de plus en plus une population jeune s’y intéresser. En Israël, je ne sais pas quel genre de public est amateur de ce genre de concerts, mais j’espère voir des visages jeunes dans la salle", a-t-il dit.

Marco Borggreve Clara-Jumi Kang

Une passion depuis l’enfance

Ilyich Rivas, d'origine vénézuélienne, a étudié la direction d'orchestre dès son plus jeune âge avec son père Alejandro Rivas, lui-même chef d’orchestre, qui continue d'être son principal guide et mentor. Ilyich a notamment reçu le prix de direction Bruno Walter et le prix Julius Baer en Suisse, décerné par le Verbier Festival à un musicien au talent exceptionnel.

"Depuis tout petit, mon père m’amenait à ses répétitions et je me cachais entre les musiciens, en écoutant les morceaux. C'est donc tout naturellement que je me suis engagé dans cette voie", a-t-il déclaré à i24NEWS.

"J’ai fait mon premier concert à l’âge de neuf ans grâce au professeur de mon père qui a rapidement vu que j’avais la soif d'apprendre les techniques, et à la fin de l’un des concerts, il m’a laissé être le chef d’orchestre pendant quelques minutes. Ce n’est pas commun de débuter sa carrière directement en tant que chef d’orchestre, la plupart commencent par jouer d’un instrument", confie-t-il.

Ilyich Rivas a fait ses débuts officiels en tant que chef d’orchestre à l'âge de 16 ans devant l'Orchestre symphonique d'Atlanta. Il se produit ensuite avec succès dans un certain nombre d'orchestres de taille en Europe et aux États-Unis, notamment l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm, l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort ou encore la NDR Radiophilharmonie de Hanovre pour n’en citer que quelques-uns.

Un parcours d’exception

A l’âge de 18 ans, Ilyich quitte les Etats-Unis où il a grandi pour devenir l’assistant du grand chef d’orchestre russe Vladimir Iourovski au Royaume-Uni, puis sa carrière a considérablement évolué en Europe. Après avoir vécu en Italie et en Espagne, il s'est installé à Paris depuis un an. Ilyich a notamment fait des débuts très remarqués avec l'Orchestre national d'Île-de-France à la Philharmonie de Paris.

"Quand j’avais 20 ans, j’ai été chef d'orchestre adjoint avec l'Orchestre philharmonique de Londres, c’était l’orchestre le plus symbolique qui m’avait été confié jusqu’à lors et c’est un moment qui m’a profondément marqué, tant sur le plan émotionnel que professionnel, car j’étais aux côtés du grand pianiste macédonien Simon Trpčeski. Partager la scène avec un si grand homme à mon jeune âge m’a énormément fait progresser et c’est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire", a-t-il affirmé.

Le jeune homme a également fait des débuts impressionnants avec l'Opera North du Royaume-Uni en dirigeant des représentations de La Bohème, puis plus récemment avec la Reisopera des Pays-Bas, dans une production itinérante de La Traviata.

A seulement 29 ans, Ilyich Rivas a déjà près de 20 ans de carrière à son actif et jouit d’un parcours remarquable sans faute avec des concerts aux quatre coins du monde. Son talent lui a permis d’approcher les scènes les plus emblématiques du répertoire classique principalement en Europe, en Australie et aux Etats-Unis.

Parmi les temps forts des dernières saisons, Ilyich Rivas s’est produit avec le Minnesota Orchestra, l'Orchestre national de Lyon, l'Auckland Philharmonia, le Royal Liverpool Philharmonic, le Poznan Philharmonic, le Norrkoping Symphony, l'Uppsala Symphony, et la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Par ailleurs, il a également développé une expertise significative en tant que chef d'orchestre d'opéra, qui lui a permis de diriger des productions complètes du Nozze di Figaro et de Hänsel und Gretel pour la tournée de Glyndebourne.

Après Tel-Aviv, Ilyich Rivas s’envolera pour la Slovaquie et les Etats-Unis.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS