Une paire de baskets portée par Michael Jordan vendue 2,2 millions de dollars, un record

Il s'agit des "chaussures de sport les plus chères jamais vendues"

Une paire de baskets portée par la légende de la NBA Michael Jordan durant sa dernière finale de championnat en 1998 avec les Chicago Bulls a été vendue mardi pour la somme record de 2,2 millions de dollars, a annoncé la société d'enchères Sotheby's. Il s'agit des "chaussures de sport les plus chères jamais vendues", selon un communiqué de la maison d'enchères.

https://twitter.com/i/web/status/1645652962423853056 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

A ce tarif, l'ancienne superstar des Bulls confirme son statut de roi des enchères pour des vêtements de sport de collection, en battant son propre record pour des baskets (1,4 million de dollars en 2021), tandis qu'il détient déjà celui du maillot le plus cher (10,1 millions de dollars en septembre 2022).

AP / Christophe Ena 2020 ©

Ces Bred (pour "Black and Red") Air Jordan XIII sont emblématiques de la dernière finale remportée par la franchise de Chicago avec Michael Jordan, en 1998, contre les Utah Jazz. Le joueur les avait chaussées lors du 2e match de la finale, sur le parquet de Salt Lake City, un épisode retracé dans le documentaire à succès "The Last Dance", sorti en 2020 sur Netflix et ESPN. Malgré des tribunes largement acquises aux Jazz, les Bulls l'avaient emporté 93-88, grâce à 37 points de Jordan.

Sotheby's avait placé l'estimation plus haut, entre 2 et 4 millions de dollars. D'après la maison d'enchères, Michael Jordan avait offert la paire après la rencontre à un ramasseur de balles, mais ce dernier n'était plus le propriétaire au moment de la vente. Sotheby's n'a communiqué aucune information sur le vendeur, ni sur l'acheteur, dans l'immédiat.