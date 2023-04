France : selon Gims, les "pyramides d'Egypte servaient d'antennes"

Le rappeur cède aux sirènes des théories complotistes

La chanteur Gims a créé la stupeur sur les réseaux sociaux affirmant dans une interview pour l’émission OuiHustle que "les pyramides que l’on voit, au sommet il y a de l’or, et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité… C’était des foutues antennes ! Les gens avaient l’électricité et les historiens le savent".

Mais il ne s'arrête pas là. Selon le rappeur, "l’Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens. On les appelait à l’époque les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais européens qui venaient d’Asie. (…) Et 50 000 ans avant les Européens, on avait la notion de chevalerie". Pour certains, le rappeur a avancé des théories dangereuses qui remettent en cause l'histoire et peuvent donner lieu à des dérives.

https://twitter.com/i/web/status/1645739107488858113 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Gims reprend à son compte cette idée que l’Occident aurait travesti l’histoire et écrasé l’Afrique en tentant volontairement de cacher sa grandeur. Cette théorie est nourrie par un ressenti de l’histoire coloniale légitime mais elle s’appuie sur des arguments foutraques et sans fondement", a réagi Tristan Mendès France, essayiste et maître de conférences associé à l’Université Paris-Cité. Une théorie développée par le militant Franco-beninois Kemi Seba, fondateur ou porte-parole de plusieurs organisations, notamment « Tribu Ka », réservée exclusivement aux personnes noires, dissoute par décret pour incitation à la haine raciale, et le Mouvement des damnés de l'impérialisme qui se rapproche de mouvements néonazis et islamistes.