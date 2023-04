Jérusalem : une nouvelle exposition met en lumière le linceul traditionnel juif

L'exposition est à découvrir jusqu'au 14 octobre

La toute dernière exposition du musée d'Israël à Jérusalem est consacrée au linceul funéraire juif traditionnel, ou tachrich en hébreu. Cette exposition originale présente en effet des linceuls funéraires issus de différentes époques, lieux et traditions. "Très tôt, les Juifs ont été enterrés dans des linceuls. Principalement en blanc ou en couleur chair, en lin ou en coton. Cela a évolué au fil du temps", explique Efrat Assaf Shapira, conservatrice des textiles au musée d'Israël.

"Nous ne savons pas depuis quand exactement nous disposons d'un ensemble spécial de linceuls destinés à l'enterrement. Il ne s'agit pas seulement d'une tradition juive, mais aussi d'une tradition musulmane et chrétienne, où les gens ne sont pas enterrés dans leurs habits du dimanche."

Selon la tradition, la raison pour laquelle la plupart des linceuls sont blancs et ne ressemblent pas à un vêtement de luxe est due à Rabban Gamaliel le Second, un célèbre érudit juif du deuxième siècle de notre ère. Selon le Talmud, Rabban Gamaliel avait observé que la coutume d'habiller le défunt avec des vêtements coûteux imposait un tel fardeau à la famille que celle-ci "abandonnait le corps et s'enfuyait". C'est pourquoi il avait demandé à être enterré dans un simple vêtement de lin à sa mort.

La tradition pourrait également découler de la célèbre citation du livre de la Genèse : "Tu es poussière et tu retourneras à la poussière".

i24NEWS Musée d'Israël

"Si on examine d'autres traditions et les couleurs utilisées pour le deuil et la mort, par exemple les traditions de l'islam et de l'extrême-orient, on constate que le blanc est utilisé parce qu'il symbolise la pureté et le repentir", explique M. Shapira, ajoutant que la même coutume se retrouve chez les fidèles juifs qui portent du blanc à Yom Kippour, le jour de l'expiation des pêchés.

Parmi les objets exposés figure l'un des plus anciens exemples de linceul funéraire, trouvé dans la région d'Ein Gedi, à la mer Morte. D'autres linceuls ont été apportés de l'étranger et apportent non seulement un éclairage sur les rituels funéraires, mais aussi sur la vie des communautés juives dans l'Antiquité, comme l'explique Shapira.

"Les linceuls étant des objets de cérémonie funéraire, ils représentent des traditions vestimentaires plus anciennes qui n'existent plus, comme par exemple le port des tzizit par les femmes ashkénazes au Moyen-Âge ou encore le collier juif qui était porté en Europe jusqu'au 19e siècle et qui a disparu", poursuit-elle.

La collection de linceuls funéraires peut nous renseigner sur la culture, la tradition et la mode du peuple juif à travers les générations : une culture qui a imprimé sa marque sur le vêtement de cérémonie, même s'il ne voit pas jamais vraiment la lumière du jour. L'exposition est à découvrir jusqu'au 14 octobre.