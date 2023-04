Ofra Haza et Zohar Argov chantent ensemble grâce à l'intelligence artificielle

Ce projet a été réalisé pour marquer le 75e anniversaire de l'Etat d'Israël

C'est une première musicale et technologique : un duo des chanteurs israéliens disparus Ofra Haza et Zohar Argov produit grâce à l'intelligence artificielle sort ce jeudi. La chanson intitulée "Here to forever" résulte d'une initiative du radiodiffuseur public Kan pour marquer le 75e anniversaire de l'Etat d'Israël.

Le projet est le fruit d'une collaboration entre le label de musique session 42 et la start-up AIODE, qui a permis de redonner vie aux voix des deux chanteurs parmi les plus emblématiques du pays. L'écriture de la chanson a été confiée à Ron Beaton, Roi Makhlouf et Tal Forer, qui l'ont également produite. Ses paroles reprennent des thèmes chers aux deux artistes décédés tels que le désir entre époux, le manque des personnes disparues ou l'amour du pays.

Pour créer ce duo, de nombreux échantillons de voix d'Ofra Haza et Zohar Argov ont été compilés puis isolés à partir d'interviews, de performances sur scène et de titres enregistrés. L'intelligence artificielle a alors pu "apprendre" les voix des deux chanteurs afin d'être capable de les reproduire. A l'étape suivante, il a fallu apprendre à l'IA la manière dont sonnait la chanson en la faisant interpréter par différents artistes qui ont imité le style d'Ofra Haza et Zohar Argov.

Toutes ces données une fois fournies, le système a pu les rassembler afin d'obtenir le résultat final : une nouvelle chanson interprétée par des chanteurs disparus, ce qui constitue une première mondiale.

Les familles d'Ofra Haza et de Zohar Argov ont donné leur consentement au projet et ont même eu droit de l'entendre en avant-première. La chanson complète et le clip qui l'accompagne sortiront vendredi sur la chaîne et la radio Kan.

Véritable icône en Israël, Ofra Haza a également connu un grand succès au niveau international. Elle est décédée en 2000 à l'âge de 42 ans du Sida. Le sulfureux Zohar Argov, surnommé "Le roi de la musique Mizrahi", est décédé en 1987 par suicide présumé, à l'âge de 32 ans. Le choix de ce dernier pour interpréter ce titre destinée à marquer le Jour de l'indépendance est d'ores et déjà controversé, étant donné que le chanteur avait été condamné pour viol durant sa carrière.