À l'affiche d'un film romantique, Céline Dion dévoile son titre "Love again"

Il s'agit de sa première chanson après l'annonce de sa maladie en décembre dernier

Quelques mois après avoir révélé qu'elle était atteinte d'une maladie neurologique rare et incurable, Céline Dion a sorti ce jeudi une nouvelle chanson intitulée "Love Again". Le titre apparaîtra dans le prochain film du même nom, dans lequel Céline Dion fera ses débuts au cinéma aux côtés des acteurs Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan. La bande originale du film comprendra 11 chansons de la star, cinq nouvelles chansons de son catalogue et six de ses succès bien connus de sa carrière.

"J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film", a déclaré l'interprète de "My heart will go on" dans un communiqué. "Et avoir le privilège d'apparaître avec les magnifiques et talentueux acteurs Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan dans mon tout premier long métrage est un cadeau que je chérirai à jamais. Je pense que c'est une merveilleuse histoire qui fait du bien, et j'espère que les gens l'aimeront, et qu'ils aimeront aussi les nouvelles chansons", a-t-elle ajouté.

PIERRE ANDRIEU / AFP

Love Again sortira dans les salles de cinéma le 5 mai et le 7 juin en France.

En décembre dernier, la chanteuse aux 230 millions de disques vendus dans le monde a annoncé l'annulation d'une partie de sa tournée 2023, à cause de sa maladie. Son état de santé l'a contrainte à reporter ou à annuler complètement de nombreuses dates de sa tournée mondiale qui devait débuter en février 2023. Cependant, l'artiste a révélé qu'elle travaillait dur sur son rétablissement. "Pour que je puisse vous rejoindre à nouveau, je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé en ce moment. Et j'ai l'espoir d'être sur la voie de la guérison. C'est mon objectif et je fais tout ce que je peux pour me rétablir."