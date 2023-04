Le chanteur israélien Dudu Tassa sort un album avec le guitariste de Radiohead

Le premier single du projet, intitulé "Shay Ashufak", est sorti aujourd'hui

Le chanteur israélien à succès Dudu Tassa a révélé jeudi qu'il avait enregistré un album avec le musicien et guitariste britannique du groupe de rock "Radiohead" Jonny Greenwood. L'opus, intitulé "Jarek Kribak" ("Ton voisin est ton proche", en arabe), sortira le 9 juin.

"Jarek Kribek" est un album unique de collaborations transfrontalières, dans lequel Tassa et Greenwood ont collaboré avec des chanteurs et des musiciens de Jordanie, d'Égypte, de Syrie et du Liban pour de nouvelles interprétations de titres de la culture arabe. Le premier single du projet, intitulé "Shay Ashufak", est sorti aujourd'hui. Le chanteur libanais Rashid A-Najjar a également participé au single.

"C'est l'un des moments les plus importants que j'ai vécus en tant que musicien", a déclaré Tassa dans un communiqué. "La rencontre et notre curiosité pour la musique et la culture arabes ont très vite fait naître l'album. Nous sommes un petit pays parmi tous les pays arabes et la culture arabe, mais ces coutumes sont profondément ancrées dans la culture israélienne."

"Pour moi, ce fut une expérience incroyable d'enregistrer le projet avec le talentueux Johnny Greenwood, l'un des musiciens les plus influents et les plus importants de l'époque actuelle et un ami qui m'est cher", a-t-il ajouté.

En 2016, Tassa a sorti l'album "Hagoleh" (הגולֶה, "The Exile") dont il a écrit la plupart des paroles en collaboration avec Gilad Kahana. En 2017, un deuxième album live est sorti sous le nom de "Dudu Tassa Be'Hofaa" (prononcez "Dudu Tassa Live"), un double album enregistré un an plus tôt au Hangar 11, salle de concert de Tel-Aviv. En 2018, Tassa a collaboré avec le poète israélien Eli Eliahu à la production de l'album "Igeret el Ha'Yeladim" (איגרת אל הילדים, "Lettre pour les enfants") qui comprenait huit compositions de Tassa sur les poèmes originaux d'Eliahu.