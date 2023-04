Saint Laurent va créer une société de production de films qui fera ses débuts à Cannes

Le directeur créatif, en poste depuis 2016, réalisera les costumes des films produits par Saint Laurent Productions

La marque de luxe Saint Laurent a annoncé la création d'une société de production de films, Saint Laurent Productions, qui fera ses débuts au festival de Cannes dans la sélection officielle avec "Strange Way of life", de Pedro Almodóvar. "Je veux travailler avec tous les grands talents du cinéma qui m'ont inspiré au fil des ans et leur offrir un espace", déclare le directeur créatif de Saint Laurent Anthony Vaccarello, cité dans un communiqué.

La maison de couture qui appartient au groupe Kering dit être la première marque de luxe a compter la production de films à part entière dans ses activités.

Thomas SAMSON / AFP Iris Knobloch annonce la sélection officielle du Festival de Cannes le 13 avril

Saint Laurent Productions participera au 76e Festival de Cannes du 16 au 27 mai dans le cadre de la sélection officielle avec "Strange Way of Life" de Pedro Almodóvar, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, précise le communiqué qui confirme une information du site spécialisé du monde du luxe Women's Wear Daily (WWD). David Cronenberg et Paolo Sorrentino font partie des cinéastes avec lesquels Saint Laurent Productions a d'autres projets de sortie en préparation.

"Ces réalisateurs ne manquent jamais de m'ouvrir l'esprit et, d'une certaine manière, la vision singulière et radicale qu'ils apportent au cinéma a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui", explique Anthony Vaccarello.

Le directeur créatif, en poste depuis 2016, réalisera les costumes des films produits par Saint Laurent Productions. En 2022, Saint Laurent a réalisé un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros en hausse de 33% par rapport à l'année précédente. La marque n'a pas précisé quelles sommes seront investies dans les films qu'elle entend produire.