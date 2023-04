Portée par une écriture brillante et des acteurs magistraux, portrait d'une série qui a su imposer la qualité dans un monde de produits culturels jetables

C’est l’histoire d’une série pas vraiment comme les autres. Une fiction qui, en quatre saisons à peine, s’est hissée au firmament de la critique. Et, pour une fois, les superlatifs ne sont pas la seule oeuvre des journalistes puisque Succession, contrairement à des chefs d’œuvre - encore un superlatif de critique - comme The Wire ou encore The Americans, est plébiscitée par le public et s’est installé au fil de ses trois saisons comme un véritable phénomène de société. A l’heure où ces lignes sont écrites, la diffusion de la quatrième et ultime saison est en cours sur HBO Max (Amazon Prime en France) et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les scénaristes ont pris des risques.

Commençons par le commencement. Succession raconte la fin de règne de Logan Roy, un magnat de la presse new-yorkais à la tête d’un empire des médias : Waystar RoyCo. Véritable conglomérat incontournable du paysage médiatique américain et mondial, fusionnant la presse et le divertissement, Wastar RoyCo est dirigée de main de maître par le patriarche. Autoritaire, colérique, odieux : Logan c’est un CEO “à l’ancienne”, arrivé au sommet de la pyramide, sûr de sa puissance et sans la moindre pitié pour sa myriade d’assistants aux abois. Seulement voilà, Logan est victime d’un AVC et doit, pour la première fois, envisager sérieusement « l’après-lui ».

HBO Press Logan Roy - Saison 4 - Copyright HBO

C’est là que l’acte I de ce “Roi Lear 2.0” débute, et avec lui l’entrée en scène de la progéniture Roy. Il y a d’abord l’aîné, Kendall, le fils qui semble le plus proche du trône au début de la série puisqu’il travaille directement avec son père. D’un caractère plutôt doux et vulnérable, il sait se rendre attachant dès le début de la série (mais tout ceci va changer). Shiv, fille unique, essaie de trouver sa place dans un monde de muscles, de dollars et de testostérone (et elle sait tirer son épingle du jeu). Et enfin Roman, le benjamin (de son vrai nom Romulus, ça ne s’invente pas). Sous ses airs d’odieux gosse de riches pourri gâté, peut-être le personnage le plus tendre et sensible de la série. Pour compléter les présentations du noyau dur, terminons en beauté par le demi-frère Connor, qui vit tout simplement dans un univers parallèle.

Plongée dans les deux Amériques

L’échiquier est en place, les pièces avancent. Au fur et à mesure, comme dans toute tragédie shakespearienne qui se respecte, Succession nous dévoile le jeu ouvert des Roy, fait de coups bas, de complots, d’alliances contre nature pour emporter la mise. Il n’y a pas de place pour les faibles dans le monde merveilleux de l’ultra-richesse. Totalement amoraux, d’une vacuité abyssale, superficiels et matérialistes, toute cette descendance est la caricature-même du règne sans foi ni loi du marché. Les Roy sont si déconnectés de la réalité qu’ils en sont presque touchants, virevoltant dans un monde fait exclusivement de gardes du corps, de yachts, d’avions privés, d’hélicoptères, de résidences secondaires et de berlines noires.

HBO Press Shiv, Roman et Kendall Roy - Saison 4 - Copyright HBO

Il n’y a finalement que ce bon vieux Logan qui n’a pas oublié ses origines modestes. Pur produit de l’American dream, lui sait qu’il y a un autre monde au ras des gratte-ciels. C’est là que la série prend toute son ampleur, loupe brillante sur les deux faces de la médaille américaine. Deux revers présents également dans les plus hautes sphères. Les Roy sont des parvenus, vulgaires et sans le moindre pedigree. Au fil des épisodes, on les retrouve face à d’autres requins des médias qui eux descendent de l’aristocratie de la côte Est américaine (directement inspirés des Sulzberger, les historiques propriétaires du New York Times) : cultivés, raffinés, représentants discrets de l’élite américaine.

Le parallèle avec un certain Rupert Murdoch et son clan, fondateur de Fox News, est évident. C’est d’ailleurs lui qui a directement inspiré le personnage de Logan. Qui sera le seul gagnant (ou la seule gagnante) de la partie ? Comme pour la famille Roy, c’est la guerre fratricide pour le pouvoir qui anime le clan Murdoch.

Une série qui a su prendre son temps et trouver son public

Un empire à défendre, une lutte à mort pour le trône si convoité, des guerres fratricides, des trahisons… les parallèles avec un certain Game of Thrones sont évidents. Sauf que Succession est une série incomparablement plus subtile et mieux écrite que sa consœur de HBO.

Les fans me pardonneront mais Game of Thrones reste au final un soap opera sanguinolent, vulgaire et misogyne. Sans parler de cette fin pathétique… (la suite, House of the Dragon, est encore pire). Restée très confidentielle, “niche” dans ses deux premières saisons, son écriture ciselée, ses acteurs au sommet, son générique et ses répliques cultes ont su au contraire imposer sa petite soeur Succession comme l’une des grandes séries de cette dernière décennie. Fin de règne et rideau dans quelques semaines au sommet de son art, contrairement au trône bien fade de Westeros.