Bienvenue, et nous voila en Culture pour parler art, spectacle, livres et aujourd’hui Séries. L’autre grand festival de séries se tient en France, à Cannes cette fois. Avec, à nouveau, des séries israéliennes et un invité de marque. A se demander si les deux villes, Lille, avec Sériesmania, et Cannes, avec Cannes Série, ne se tirent pas un peu la bourre, d’autant que ce sont les séries israéliennes, encore, qui sont à l' honneur.

On vous montrera les deux séries sélectionnées en compétition officielle et, surtout, on vous propose l'intégrale de notre entretien avec Lior Raz. C'est une interview que l’on a faite à Lille, mais comme Lior préside le jury de la compétition internationale, le moment est parfait.

Dans ce journal en marge de la journée Yom Hashoah, le 18 avril en Israël, portrait d’un drôle de collectionneur, Arthur Langerman, il est diamantaire en Belgique, sa mère est passée par Auschwitz et lui est devenu le collectionneur frénétique, monomaniaque, psychiatrique, de caricatures antisémites. Dessins, livres, affiches, journaux, tableaux …. Il possède 10 000 objets tous avec le même point commun la haine du juif. On verra ça...

Une grande première à Beaubourg, à Paris, la première rétrospective consacrée à l’œuvre de Moshe Vorobeichic, dit Moï Ver. Photographe, graphiste et peintre. Une expo qui réunit plus de trois cents œuvres et documents dont un grand nombre d’inédits, provenant des archives de Moï Ver à Tel-Aviv et de collections privées. L’occasion pour nous de dresser le portrait de cet artiste aux multiples identités. Moï Ver est né à Vilnius en 1904, il s’est éteint en Israël en 1995.

Voilà et dans la 2e partie de cette émission juste après la pose nous recevons Alexis Michalik. Mesdames Messieurs préparez vous à une grande histoire d’amour !