Tel-Aviv/Yom HaShoah : la pièce "L'un de nous deux" remporte un franc succès

L’Institut français d’Israël et le théâtre Habima de Tel Aviv ont présenté dimanche, pour la première fois en Israël et à l’occasion des événements commémorant le jour de la Shoah, une lecture jouée de la pièce de Jean-Noël Jeanneney, "L’un de nous deux", devant une salle comble. L’ambassadeur de France en Israël, M. Eric Danon, et l’auteur de la pièce, M. Jean-Noël Jeanneney, étaient notamment présents.

La pièce, publiée par les Éditions Portaparole, raconte le dialogue imaginaire entre deux figures historiques de la Résistance française, Léon Blum et Georges Mandel, emprisonnés en 1943 par les Allemands. L’un des deux va être exécuté.

Léon Blum et Georges Mandel, livrés par le régime de Pétain aux Allemands, sont emprisonnés dans une petite maison proche du camp de concentration de Buchenwald. Ils y demeurent près de quatorze mois à partir du printemps 1943. Ils pressentent que l’un d’entre eux va être livré à la mort par représailles. C’est Mandel qui sera livré à la Milice et assassiné en forêt de Fontainebleau, le 7 juillet. Léon Blum, après s’être attendu constamment à subir le même sort, survivra. Les deux hommes, au fil des péripéties de leur angoisse et de leur espoir, confrontent leurs visions du monde et de la politique, en se référant aux deux grands hommes dont ils se veulent les disciples : Jean Jaurès pour l’un, Clemenceau pour l’autre. Ce dialogue, qui se concentre sur les 2 jours précédant le renvoi en France de Georges Mandel pour être exécuté, paraît souvent s’élargir à quatre voix.

Interprétée en France par Christophe Barbier et Emmanuel Dechartre, la pièce a été jouée plus de 175 fois au Théâtre du Petit Montparnasse à Paris. Elle a également été présentée au Théâtre du Rond-Point (Paris) ainsi qu’au Théâtre du Chien qui fume (Festival Off Avignon 2021).

Jean-Noël Jeanneney, auteur de la pièce, professeur d’Histoire politique à Sciences Po de 1977 à 2011, a exercé de nombreuses fonctions publiques, notamment comme président de Radio France et membre de deux gouvernements sous la présidence de François Mitterrand. Il a également été président de la Bibliothèque nationale de France. Il produit chaque samedi l’émission Concordance des temps sur France Culture.