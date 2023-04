"The Future", film israélien au festival de Tribeca à New York en juin

Le film est un drame à suspense politique mettant en vedette Raymonde Amsalem, Samar Kofti et Der Zozovsky

Le film israélien "The Future", du réalisateur Noam Kaplan, sera en compétition au Festival du film de Tribeca à New York en juin prochain. Le film est un drame à suspense politique mettant en vedette Raymonde Amsalem, Samar Kofti et Der Zozovsky. Dans le film, Amsalam joue le Dr Nurit Bloch, qui a développé un algorithme qui prédit les actes de terrorisme afin de les contrecarrer. Cependant, malgré ce développement brillant, une jeune femme palestinienne, parvient à pirater ce projet.

Kaplan, avait remporté le prix de la critique au festival de Haïfa avec son premier film "Manpower". "Le film en hébreu et en arabe, a été tourné pendant la pandémie de coronavirus, l'opération 'Gardien des murs', les émeutes à Jérusalem et dans les autres villes mixtes", a déclaré Kaplan. "Le Festival est une merveilleuse opportunité de présenter ce film, et à travers lui, l'ambivalence que l'on trouve en Israël", a-t-il ajouté.

Le Festival du film américain a été fondé en 2002 par l'acteur Robert De Niro et la productrice Jane Rosenthal.