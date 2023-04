Le magazine Culture nous emmène à la rencontre d'Arthur Langerman, ce diamantaire passionné par la traque d'objets de propagande nazie

Si vous tombez sur une caricature antisémite, il est peu probable qu’Arthur Langerman ne l’ait pas déjà dans sa collection.

Ce belge de 80 ans, diamantaire a Anvers, a une passion peu commune : la traque d'objets de propagande nazie.

En 60 ans de collecte, il est passé des timbres, aux vases de Murano. Puis ça a été les bandes dessinées, pour enfin arriver aux caricatures antisémites. Dans sa collection, cartes postales, dessins, affiches , brochures, gravures, autocollants, livres pour enfants, dans toutes les langues, avec un thème commun : la carricature du Juif.

Fondation Langerman Carricature antisémite

En 1961, c’est le procès Eichmann qui lui ouvre les yeux sur les non-dits des camps de la mort. Arthur Langerman a 19 ans. Il vit avec le traumatisme de la Shoah qui a emporté son père. Sa mère est miraculeusement revenue d’Auschwitz. "C'était terrible d'entendre parler de ce qu’ont fait les nazis, comment ils ont tué tous ces gens. Cela a éveillé ma curiosité, je me demandais : qu’ont fait les Juifs de si mal pour être assassinés de façon si horrible ?" déclare-t-il. C'est avec cette question qu'a débuté pour lui la traque des images antisémites, une quête de plusieurs décennies.

Fondation Langerman Journal avec des unes de couverture antisémites

L’un de ses objets les plus anciens : un tableau du 16e siècle - montrant Simon de Trente. La rumeur, violemment antisémite, disait que cet enfant chrétien avait été vidé de son sang par les juifs pour en faire du pain azyme. Au 19e siècle, viennent les écrits d’Edouard Drumont, les accusations contre le capitaine Dreyfus, et le musée des horreurs. Autre époque, même haine anti-juive.

Pour mettre la main sur les innombrables preuves de cet antisémitisme, Arthur Langerman écume les marchés, les ventes aux enchères. Et explore même le darknet pour en récupérer auprès d’intermédiaires douteux. Il est prêt à payer des milliers d’euros les images qui manquent à sa collection.

Au départ, il entrepose tout chez lui. Et puis, en 2020, la fondation Arthur Langerman naît à Berlin. Son but : mettre à disposition du public sa collection unique. "Aujourd'hui, il y a plus d’antisémitisme que jamais. Je me bats contre ça. J'espère que ma collection éduquera les enfants et les adultes aussi. Quand les gens viennent et voient une image antisémite, ils la trouvent horrible. Mais quand ils voient des centaines d’images antisémites exposées, ils comprennent que quelque chose de terrible est arrivé," explique-t-il.

Fondation Langerman Affiches antisémites

L'enfer antisémite est parfois pavé de bonnes intentions. Celles du collectionneur Arthur Langerman fils de déportés ne sont malgré tout pas toujours bien comprises.