De l'avis des fans, le duo est plus vrai que nature

Un duo inédit entre Drake et The Weeknd créé intégralement par une IA suscite l'émoi dans l'industrie musicale. De l'avis des fans, il est même plus vrai que nature, respectant parfaitement l'univers musical de chacun des deux artistes canadiens. Un extrait du titre intitulé "Heart on my sleeve" publié sur la Toile a ainsi cumulé des millions de vues en quelques jours.

VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Le rappeur Drake en concert à Toronto, au Canada

Si ses auteurs ne se sont pas manifestés, de nombreux indices mènent à une startup baptisée Laylo, spécialisée dans les campagnes de communication à base de "drops", une stratégie commerciale consistant à lancer sans prévenir sur le marché un produit en petites quantités, "afin de créer une illusion de rareté et d'urgence".

Les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify ont rapidement supprimé et interdit la chanson, et même s'il ne s'agit que d'un coup de com', l'industrie concernée est depuis agitée par de nombreuses questions sur les droits d'auteur et l'avenir de la création musicale.