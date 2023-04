Beyoncé prépare en secret sa prochaine tournée mondiale à Paris

La chanteuse a pris ses quartiers à la Paris La Défense Arena pour des répétitions qui dureront trois semaines

La mégastar américaine Beyoncé est actuellement en répétition à la Paris La Défense Arena pour préparer sa prochaine tournée mondiale, a révélé en début de semaine Le Parisien.

Cette salle de spectacle couverte, la plus grande d'Europe, accueillera les répétitions pendant trois semaines. Beyoncé avait déjà utilisé cet espace pour préparer la tournée "On The Run Tour II" avec son mari Jay Z en 2018.

Les répétitions actuelles sont tenues secrètes, et les employés de la salle n'ont pas accès à la scène. Une vidéo d'une session a été divulguée sur les réseaux sociaux, mais elle a été rapidement effacée, selon le compte fan BeyHive.

Robyn Beck/AFP Beyonce se produit lors de la 94e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre à Hollywood

Le "Renaissance World Tour" commencera le 10 mai prochain à Stockholm et inclura deux concerts à guichets fermés en France, au Stade de France le 26 mai et à Marseille le 11 juin. "Renaissance", l'album de 16 titres de Beyoncé, sorti six ans après "Lemonade", est porté par le single "Break My Soul" et a été au centre de plusieurs polémiques.

Après des accusations de vol, un sample du morceau Milkshake de Kelis a été retiré du titre Energy. Beyoncé a aussi réenregistré les paroles de sa chanson Heated à cause d'un terme jugé moqueur.