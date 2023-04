Les séries israéliennes "Corduroy" et "Carthago" raflent les prix d'interpétation à CannesSeries

Dar Zozovsky remporte le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans "Corudroy", le prix spécial d’interprétation est revenu aux acteurs de "Carthago"

Les acteurs israéliens ont dignement représenté leur pays au Festival international des séries de Cannes : Dar Zozovsky a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans la série télévisée "Corudroy", diffusée sur HOT.

"C’est une comédienne dont on parle beaucoup en Israël. Elle joue le personnage principal dans cette série très joliment filmée de femmes, créée par la cinéaste Hadas Ben Aroya. Corduroy est une série crue et générationnelle. Dar Zuzovsky s’est lancée corps et âme dans ce projet et elle crève l’écran.

Elle est mannequin et comédienne et a un jeu tellement naturel. Ce qui est fou, c’est qu’elle ressemble à Hadas, elle est en quelque sorte son alter ego à l’écran", a déclaré le directeur artistique du festival, Albin Lewi.

Par ailleurs, le prix spécial d’interprétation est revenu à l'ensemble des acteurs de la série israélienne "Carthago", diffusée sur la chaîne Kan 11. "On a créé ce prix parce que les séries sont souvent chorales. Sans le succès de Nehama à CanneSeries, le créateur, scénariste et comédien Reshef Lev n’aurait pas pu faire ce projet fou qu’est Carthago", a souligné Albin Lewy.

Israël était triplement à l'honneur à Cannes, puisque le jury des formats longs était présidé par l'acteur Lior Raz, le créateur de la série iconique Fauda.

Mais c'est la fiction politique norvégienne Power Play, qui a remporté le prix de la meilleure série, tandis que le prix du meilleur scénario est revenu à la série coréenne Bargain, qui traite du trafic d’organe humain.