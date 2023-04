L'auteur a porté à l'écran la pièce de théâtre éponyme qui a connu un grand succès en France

L'auteur et réalisateur Alexis Michalik est venu cette semaine sur le plateau de Culture, le magazine d'i24NEWS proposé par Valérie Abecassis, parler de son nouveau film "Une histoire d'amour", l'adaptation de la pièce de théâtre éponyme qui a connu un grand succès en France.

Michalik, qui joue aussi dans le film, a confié quelques secrets de fabrication: "On s'est rendus compte qu'il y avait des scènes qui marchaient très bien dans la pièce et pas du tout au cinéma. On a donc enlevé beaucoup de textes et de dialogues, et on a rajouté des décors", explique-t-il.

"Au cinéma, on peut faire des gros plans, raconter des choses avec de l'image. On comprend que les personnages ont vieilli, on n'a pas besoin de le dire. C'était le challenge de cette adaptation. Je ne voulais pas que l'on puisse se douter en voyant le film que c'était l'adaptation d'une pièce de théâtre", a ajouté l'auteur qui prépare une nouvelle pièce pour 2024.

Créée à la Scala Paris en janvier 2020, "Une histoire d'amour" raconte l'idylle de Justine (Marie-Camille Soyer) et de Katia (Juliette Delacroix). Toutes deux tentent une insémination artificielle et c'est Katia qui tombe enceinte... avant d'être abandonnée par Justine. Douze ans plus tard, atteinte d'un cancer, Katia supplie son frère William (Alexis Michalik), un écrivain désabusé, de s'occuper de sa fille Jeanne (Léontine d'Oncieu).

"Il faut parfois utiliser des tours d'adresse pour créer et obtenir ce qu'on veut. Il y a toujours une pression, des gens à convaincre, des challenges. On se demande souvent pourquoi on fait ça", a encore confié l'"hyperactif" Alexis Michalik, adepte des "pièces à tiroirs", des "histoires qui convoquent plusieurs époques et rebondissements".