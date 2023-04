Tel-Aviv : les gravures des 5 livres de la Torah dans une exposition unique

Annette Bursztein se consacre à la gravure depuis une dizaine d’années

Des gravures qui fascinent tant par leur portée symbolique que par leur aspect inédit : Annette Bursztein inaugure une exposition rare et exceptionnelle intitulée "Graver la Torah" à découvrir du 21 avril au 26 mai à l’Institut français de Tel-Aviv. Huit gravures originales, qui à première vue semblent banales, contiennent en réalité l’intégralité des 5 livres de la Torah (la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.) i24NEWS a eu l’honneur de s’entretenir avec Annette Bursztein, avant le vernissage qui aura lieu vendredi à 11h.

Devant chacune des toiles, en admirant avec attention l’immense travail minutieux et la complexité qu’il engendre, le spectateur se retrouve presque sans voix, face à une expérience visuelle et artistique hors du commun. Un voyage à travers l’art d’Annette qui donne à voir la Torah autrement et offre une interprétation personnelle du livre biblique.

Il s’agit de la seconde exposition d’Annette Bursztein, après une première qui a remporté un franc succès à Montreuil en région parisienne. Annette Bursztein a fait le choix d’une translittération gravée en lettres latines dans la plaque de zinc. Le texte inscrit en petites lettres, parfois invisibles à l'œil nu, a l’allure d’une réelle partition de musique.

Ancienne psychologue, Annette Bursztein, franco-israélienne se consacre à la gravure depuis une dizaine d’années.

Caroline Haïat/i24NEWS "Graver la Torah"

"Je me suis intéressée au dessin très tôt, dès le CM2 mais la gravure c’est très récent, je m’y suis penchée il y a environ 10 ans. J’ai fait une rencontre avec le texte biblique tardivement lors d’un cours de littérature hébraïque à Paris, puis j’ai fait une licence d’hébreu biblique à l’INALCO", a déclaré Annette Bursztein à i24NEWS.

"Je me suis ensuite penchée sur le texte biblique et une amie m’a suggéré de me lancer dans la gravure. J’ai commencé par graver sur du plastique mais c’était assez éprouvant physiquement donc je suis rapidement passée aux plaques de zinc et je peins des papiers qui viennent s'intercaler, entre la feuille du fond et la plaque", a-t-elle poursuivi.

L’encrage et la mise sous presse ont été réalisés à l’atelier Moret à Paris par Matthieu Perramant.

Entre plusieurs mois et un an sont nécessaires pour parvenir au résultat final. C’est au fil de ses voyages et des rencontres qu’Annette puise l’inspiration pour réaliser ses œuvres. "Le livre des Nombres" (le 4e livre de la Torah) a été sa première gravure. Dans l’exposition, il est représenté sous forme circulaire, en noir et blanc mais aussi en version couleur verte.

Caroline Haïat/i24NEWS Le Livre des Nombres

"Je suis allée à Chartres, et le labyrinthe de la cathédrale pour les pèlerins m’a fait penser aux pérégrinations dans le désert du Sinaï, ça m’est apparu évident qu’il fallait alors graver le Livre des Nombres à partir de ce modèle. J’ai donc fait agrandir une carte postale du labyrinthe, puis j’ai gravé tout doucement avec une pointe, c’était assez difficile à réaliser car il fallait sans cesse tourner la gravure", révèle-t-elle.

Grâce à une technique qui lui est propre, appliquée à toutes ses gravures, Annette imprime d’abord le texte biblique puis elle commence à graver à l’aide de pointes très fines sur des papiers coréens qui passent ensuite à l’impression. En utilisant des symboles et des représentations significatives, Annette s’attache à livrer son appropriation unique des textes fondateurs.

"Le Deutéronome" en bleu est le seul à avoir été gravé en blanc à partir d’un bloc noir. Sur cette gravure à couper le souffle, le texte biblique devient une matière dense et brute, quasi illisible. "J’ai réalisé cette gravure à partir d’une exposition de Pierre Soulages où il y avait un bloc noir, mais moi j’ai choisi un bloc blanc".

Pour le "Livre de la Genèse", l’écriture très serrée devient ensuite plus détachée illustrant la manière dont elle ruisselle sur le monde.

"Ces gravures sont des genres de déclinaisons auxquelles je consacre environ 3h par jour", explique-t-elle.

Annette Bursztein a déjà commencé à faire tirer "Le Livre des Juges" et "Les Livres de Samuel" qu’elle espère exposer prochainement. Elle aimerait parvenir à terme à graver la totalité de l’Ancien Testament.

