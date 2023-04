La star de Corée du Sud Moonbin décède à 25 ans

La piste du suicide est privilégiée

Moonbin, chanteur, acteur, danseur et mannequin sud-coréen sous le label Fantagio est décédé à l'âge de 25 ans. La star adulée des jeunes et membre du groupe Astro a été retrouvé inconscient dans son appartement du quartier huppé de Gangnam, à Séoul, par son manager. Les circonstances de son décès n'ont pas encore été déterminées mais la piste du suicide est privilégiée.

Les membres de son label Fantagio ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux : "Le 19 avril, le membre d’Astro Moonbin a quitté notre monde de façon inattendue, devenant une étoile dans le ciel".

JUNG YEON-JE / AFP Moonbin

Né le 26 janvier 1998 à Cheongju, en Corée du Sud, Moon Bin de son vrai nom commence sa carrière de mannequin à l’âge de 6 ans, en 2004. Il obtient son premier rôle en 2009 dans la série coréenne dramatique "Boys Over Flowers", 3 ans après avoir fait sa première apparition dans un clip du groupe TVXQ, considéré comme Les dieux de la K-pop.

En septembre 2020, Moonbin et un autre membre d’Astro font leurs débuts à deux en tant que première sous-unité du groupe et leur duo Moonbin & Sanha obtient très rapidement une victoire dans l’émission musicale The Show. Le duo était actuellement en tournée mondiale.