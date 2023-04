Les quatre épisodes de Ghosts of Beirut sont basés sur l'histoire vraie de la traque et de l'assassinat du terroriste libanais Imad Mughniyeh

“Le plus grand terroriste que le monde n’a jamais connu”, voilà le teaser prometteur de la nouvelle série proposée par les créateurs du succès mondial “Fauda”, dont la bande annonce vient d’être dévoilée. Le premier épisode sera diffusé le 19 mai prochain sur Showtime.

L’intrigue se déroule cette fois-ci au Liban et le cocktail habituel sera à n’en pas douter au rendez-vous : action survitaminée, espionnage et adrénaline. A la manœuvre, le duo israélien à succès, Lior Raz et Avi Issacharov, qui a fait équipe cette fois-ci avec le grand network américain Showtime.

La série en quatre parties est basée sur les événements réels de la traque qui a conduit à l’assassinat d’Imad Mughniyeh, le chef opérationnel du groupe terroriste Hezbollah soutenu par l'Iran. Mughniyeh avait réussi à échapper à la CIA et au Mossad pendant plus de deux décennies jusqu'à sa mort dans un attentat à la bombe à Damas le 12 février 2008. Selon certaines informations, les agences d'espionnage ont collaboré à une opération conjointe qui a conduit à sa mort.

La série comprendra de vrais segments d'interview avec certaines personnes impliquées. Les acteurs de “Fauda” Amir Khoury et Hisham Sulliman brossent le portrait d’Imad Mughniyeh plus jeune et au moment de sa mort à 45 ans.