Culture: Sarah dans tous ses états !

Bienvenue c’est la culture, le journal des arts, des spectacles, des livres et du cinéma mémoriel avec aujourd’hui un focus sur les deux jours forts qui marquent l'État hébreu. Le Yom Hazikaron, journée triste du souvenir, et son pendant joyeux le Yom Haatsmaout, fête de l’Indépendance. On se souvient d’abord du prix à payer pour que l’on puisse tous faire la fête ensuite.

On vous montrera les derniers films du projet One Day One Face One Memory du Beit Avi Chai. Des films qui rendent hommages aux soldats et aux civils victimes des guerres et du terrorisme.

Dans ce journal, également, focus sur Spinning Gold sorti fin mars aux Etats-Unis. L'histoire, vous verrez, du célèbre label de musique Casablanca Record créé par Neil Bogart. Dans les années 1970, il a lancé entre autres Donna Summer. Son vrai nom c'était Bogatz né à Brooklyn, vous avez deviné, le reste vous le verrez dans ce journal. Au cinéma encore, on reçoit le réalisateur David Lanzmann pour le film Jours Sauvages. Un drame en trois actes pas mal du tout. On parlera héritage, filiation, et famille.

Et puis, également, la grande Sarah Bernhardt, les cent ans de sa mort continuent d'être fêtés en France depuis le 26 mars dernier. Spectacles, lectures, concerts, hommages. On recevra dans la 2e partie de cette émission celle qui est aux manettes de toutes les commémorations, Laurence Cohen directrice générale du “collectif Sarah dans tous ses états”

Et enfin il est l’or, Monsegnor, focus sur l’expo l’art et l’argent à Paris au musée de la monnaie !