Faux duo entre Drake et The Weeknd : la polémique autour de l’IA gagne désormais le monde de la musique

Une mystérieuse collaboration “inédite". Et pour cause. La chanson Heart on my sleeve, un soi-disant duo entre les mastodontes de la musique Drake et The Weeknd a été mise en ligne la semaine dernière sur TikTok. Seul bémol, l’enregistrement a été créé de toutes pièces par un logiciel d’intelligence artificielle. La chanson, qui comptabilisait d’ores et déjà 15 millions de vues sur TikTok, a été supprimée par Spotify et Apple Music à la demande des représentants légaux des deux artistes et de la major Universal pour violation de droits d’auteur.

Une vidéo supprimée mais devenue virale

« J’ai utilisé une IA pour créer une chanson de Drake avec The Weeknd », écrivait celui qui se nomme Ghostwriter977 dans une vidéo sur laquelle on voit une silhouette recouverte d’un drap blanc arborant des lunettes de soleil.

Malgré le retrait de la vidéo des réseaux sociaux et des plateformes de streaming, le faux titre continue à être largement partagé par de nombreux internautes.

Un casse-tête pour la protection du droit d’auteur

Les logiciels d’intelligence artificielle comme ChatGPT font l’objet d’une intense controverse ces dernières semaines, notamment en ce qui concerne les violations du droit d’auteur et la diffusion massive de fake news qui pourraient être générées par ces logiciels; par la création artificielle d’images d’événements qui ne se sont jamais produits.

La polémique gagne désormais le monde de la musique et de l’art. L’exemple du faux duo entre Drake et The Weeknd montre à quel point il est facile, grâce à l’intelligence artificielle, de créer des chansons et des collaborations crédibles et totalement fictives entre artistes. Une controverse autour du droit d’auteur et un débat complexe, teinté d’enjeux économiques colossaux pour les artistes et les majors comme Universal.

Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en propriété intellectuelle, rappelle que pour qu’une oeuvre bénéficie d’une protection par le droit d’auteur en France, elle doit être une création de l’esprit, une création humaine. Interrogée par la Radio Télévision Suisse (RTS), elle ajoute que “l'humain doit être intervenu pour arriver à mettre l'empreinte de sa personnalité, à mettre une connotation spéciale. Si l'oeuvre est uniquement créée par l'intelligence artificielle, il n'y a pas cette empreinte."