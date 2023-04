Selon de nombreux internautes, sa décision de se produire en Israël est un affront à la cause palestinienne

Le rappeur franco-algérien Heuss l’enfoiré a provoqué la colère du BDS et d'un grand nombre de ses fans après avoir annoncé un concert à Tel Aviv le 11 mai prochain. Il en a fait la promotion sur ses réseaux sociaux, informant qu’il se produirait en Israël pour la première fois de sa carrière.

Une annonce qui a provoqué l’ire des Algériens, nombreux à exprimer leur mécontentement. Selon eux, sa décision de se produire en Israël est un "affront à la cause palestinienne". De nombreux internautes ont appelé au boycott d’Heuss L’enfoiré. L'été dernier, son single intitulé "Bar Mitzvah" avait fait le buzz avec un clip provocateur et plutôt réussi qui cumulait clichés et too much assumé.

"Le rappeur Heuss l'enfoiré a été retrouvé sans amour propre ce matin dans son domicile à Paris suite à l'annonce de son concert à Tel Aviv", ironise un internaute sur Twitter. "Aucune fierté", dit un autre, parmi les nombreux commentaires de cet acabit qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. Le BDS France a également appelé le rappeur à ne pas se produire en Israël. "La Campagne BDS France demande à Heuss l'Enfoiré de ne pas aller soutenir les crimes de guerre contre le peuple palestinien et de ne pas divertir l’apartheid israélien avec son concert annoncé en mai prochain à Tel-Aviv", ont-ils écrit sur Twitter.

Heuss L'enfoiré a notamment connu le succès avec le titre "Moulaga", dans lequel il reprend le fameux "donnez donnez moi" d'Enrico Macias, interprété avec le rappeur marseillais Jul, sorti en 2019. Face au succès toujours d’actualité du titre, en particulier sur TikTok, les deux artistes ont dévoilé une nouvelle version de leur tube. "Moulaga" est disque de diamant en France et compte plus de 134 millions de streams sur Spotify.