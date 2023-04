100 ans après sa mort, pourquoi Sarah Bernhardt fascine autant

Le magazine Culture d'i24NEWS, à l'occasion des cent ans de la mort de l'artiste, s'est penchée sur le mythe Sarah Bernhardt

Le 26 mars 2023 marquait le centenaire de la mort de la légendaire Sarah Bernhardt, considérée comme l'une des plus grandes tragédiennes du 19e siècle. A cette occasion, le monde de la culture lui rend hommage. Une exposition lui est notamment consacrée au Petit Palais à Paris depuis le 14 avril prochain. L’occasion de se pencher sur la vie et les extravagances de celle pour laquelle Jean Cocteau a inventé l’expression “monstre sacré”.

Elle est considérée comme rien de moins que la première star mondiale… Rosine-Sarah Bernard serait née autour du 22 octobre 1844 à Paris. Comme toutes les légendes qui se respectent, elle a su maintenir le mystère sur la date et le lieu exacts de sa naissance… Fille illégitime d’une courtisane d’origine juive hollandaise, elle se sent abandonnée par cette mère qui la confie rapidement à une dame en Bretagne.

Mais elle fait preuve d'une force de caractère hors du commun qui lui permet de surmonter tous les obstacles. En témoigne sa devise, celle qu'elle suivra tout au long de sa vie : "Quand même", référence à son audace et son mépris des conventions.

C'est encore fidèle à sa devise qu'elle fait face à l'antisémitisme. Son parcours exaspère et relance tous les clichés sur les Juifs et l'argent. On la caricature, on la traite de "sale juive"... Qu'importe, rien ne l'arrête… "Quand même".

Phèdre, Zanetto dans le Passant, la reine d'Espagne dans Ruy Blas… Les succès s'accumulent à partir de 1869. De Londres à Sydney, en passant par Constantinople, Moscou, Washington, Rio ou encore Le Caire… des 4 coins du monde, les foules se déplacent avec enthousiasme pour l’applaudir. Elle ne cache d’ailleurs pas son objectif: devenir la plus grande actrice du monde ! Muse des plus grands artistes de la fin du 19ème et du début du 20e siècle, elle excelle aussi en dehors des planches… Sarah Bernhardt collectionne les liaisons qu'elle compte par centaines: patrons de théâtre, journalistes, sans oublier Napoléon III ou encore le prince de Galles Edouard VII…

Elle installe dans son appartement un cercueil en bois de rose dans lequel elle dort, pour, selon ses dires, s'habituer à la mort… Passionnée par les animaux sauvages, elle adopte un alligator qui meurt après avoir bu trop de champagne… mais aussi un tigre qui monte la garde dans son hôtel particulier et impressionne les visiteurs. Derrière ces extravagances se cache également une artiste talentueuse, qui suit des cours de sculpture et de peinture grâce à l’amant de sa tante, le duc de Morny, demi-frère de l'empereur Napoléon III. Pour Sarah Bernhardt, la sculpture est définitivement une 2e vocation, comme en témoignent des œuvres telles que l’Autoportrait en chimère ou le fou et la mort.

Elle qui déplaçait les foules pour la voir agoniser sur scène, meurt dans les bras de son fils à 79 ans. Lors de son enterrement le 29 mars 1923, une impressionnante marée humaine l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure. Un siècle après, la légende de ce "monstre sacré" est restée intacte…