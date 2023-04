La promesse d’un spectacle percutant drôle et émouvant

Bernard Bitan, acteur, auteur et metteur en scène, bien connu de la scène Israélienne pour s’être produit dans de nombreuses pièces à succès, sera ce 27 avril, à guichet fermé à Tel Aviv dans « Je n’ai pas dit mes derniers maux ».

Pour i24NEWS, Bernard Bitan nous confie les raisons qui l’ont conduit à réaliser ce spectacle sous forme de plaidoyer.

Vous jouez à guichet fermé pour cette première de votre seul en scène le 27. Vous êtes dans quel état d’esprit ?

J’ai forcément un trac fou et à plus d’un titre. Jouer, seul en scène, pour la première fois de ma carrière, une pièce que j’ai écris… C’est du sans filet ! Je ne peux pas me réfugier derrière des partenaires de scène là précisément. Mais quel challenge ! C’est aussi très très existant de sortir de sa zone de confort pour des motivations qui dépassent le monde même de l’art et du théâtre.

Est ce que l’on peut déjà dévoiler de quoi va parler votre spectacle ?

Ça va parler avant tout d’amour entre un peuple et sa terre, et les différentes couleurs que peuvent prendre l’amour, comme l’amitié par exemple.

On va causer sionisme, forcément. Mémoire, mais pas en mode « rasra », angoissant (rires). Il y aura même des touches de poésies… Alors, dis comme, ça peut faire peur mais ça va être franchement sympa. Il y aura un hommage à cet immense artiste qu’était Herbert Pagani (ndlr: l’auteur du plaidoyer pour ma terre). Tout cela dans une cohérence et un enchaînement fluide. Tout le défit était de parler de nos maux à nous le peuple juif, nos fiertés, nos blessures aussi, mais avec force et humour.

Bernard Bitan Affiche de Bernard Bitan

Pourquoi ce titre « Je n’ai pas dit mes derniers maux » ?

Il m’a été inspiré après les centaines de réactions et messages reçues d'une vidéo devenue virale dans laquelle je montrais la vie en Israël, plus précisément à Tel Aviv, sous les roquettes, pendant que le monde entier condamnait Israël. J’ai ressenti l’en- vie (en deux mots), de mettre des mots sur nos maux et défendre mon pays face à toutes ces calomnies, comme un petit maillon d’une grande chaîne.

Vous ne craignez pas de tomber dans la démagogie et vous coller l’étiquette du «porte parole » ?

Je suis près à tout assumer mais il ne s’agit pas de ça… Même si Elie Attal, le producteur, s’est vu effectivement refuser, pour ce spectacle, un partenariat avec l’institut français craignant le côté «trop engagé ».

Tout ceci reste du théâtre, littéraire, avec des textes forts y compris de grands auteurs, mais avec un fil rouge qui raconte une histoire !

C’est sur que je n’y vais pas toujours avec « le dos de la cuillère ».

Mais, c’est avant tout un spectacle dont la direction artistique a été ciselée par la truculente Sarah Guetta. Elle a su apporter rythme, énergie et glamour. Il y aura des projections et des lumières très travaillées au service du texte et de l’émotion. « Cela nous aurait suffit », comme on a pu le dire récemment le soir de Pessah. J’ai eu aussi et surtout la chance et l’opportunité d’avoir été mis en musique par Laurent Couson, qui est l’un des plus grand compositeur de musiques de films de sa générations, qui a signé les musiques des derniers films de Claude Lellouche pour ne citer que lui.

« Je n’ai pas dit mes derniers » résumé en 1 phrase ?

C’est l’ADN, l’esprit du musical Le Sel et le Miel (ndlr Comédie musicale à succès qui raconte l’histoire du peuple juif de la Shoah à la création d’Israël), que l’on a écrit avec Laurent Bentata il y a presque 30 ans … Et qui se rejouera d’ailleurs bientôt en Israël en hébreu dans une superproduction avec des stars locales.