"Je t'aime, tu me manques" : la déclaration d’amour d’Omer Adam à Israël

Dans un long message posté mardi sur son compte Instagram, le célèbre chanteur israélien Omer Adam a annoncé son prochain retour dans son pays. En janvier il avait il avait pris la décision de s’installer pour quelques temps à Dubaï avec sa compagne, le mannequin Yael Shelbia. Le mois précédant son départ il avait sorti une nouvelle chanson dans laquelle il exprimait les difficultés qu'il traverse en Israël et les critiques qui ne cessaient d'affluer à son encontre.

"Après une longue période où je ne suis pas allé en Israël, et au cours de laquelle j'ai voyagé à travers le monde tout en travaillant sur un nouvel album, je me suis rendu compte à quel point notre peuple est spécial", a-t-il écrit. "Dans le monde entier des gens se concentrent sur l'aide aux Juifs qui les entourent", a-t-il poursuivi.

David Cohen/Flash90 Omer Adam

Il a ensuite raconté une expérience vécue à l’étranger qui l’a fait réfléchir. "La semaine dernière, je suis allé prier pour shabbat chez un Juif qui avait organisé une synagogue dans sa maison. Certains sont venus à pied, d’autres en voiture, des séfarades, des ashkénazes", a-t-il continué. "La prière du soir ayant eu lieu à une heure inhabituelle, on m’a expliqué que les fidèles s’étaient mis d’accord sur un horaire qui convient à tous car l’essentiel est d'être ensemble et de garder la tradition".

Caroline Haïat/i24NEWS Dubaï

"Ce n'est que lorsque vous êtes loin de chez vous pendant un certain temps que vous pouvez comprendre la signification d'être juif et que, quelles que soient les opinions de chacun et quoi que nous fassions, nous sommes tous une grande famille et c'est un privilège de vivre dans un Etat juif en Terre d'Israël", a-t-il dit.

"Je souhaite seulement que nous soyons unis, heureux et en bonne santé, le reste n’est que bonus. Je t'aime, tu me manques, je reviens bientôt", a conclu Omer Adam.