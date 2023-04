"Jouer dans la Belle de Jérusalem était thérapeutique" (Swell Ariel Or à i24NEWS)

Sa foi en son pays lui donne la force de faire face à tout type de critique

Alors que la série israélienne à succès "La Belle de Jérusalem" est de retour pour une deuxième saison sur Netflix, l'actrice principale, Swell Ariel Or, a expliqué à i24NEWS de quelle manière sa performance était inspirée de la réalité de l'histoire du pays et du quotidien en Israël, rythmé par les attentats.

Netflix Luna jouée par Swell Ariel Or dans "La belle de Jérusalem"

Swell Ariel Or était sur les lieux de l'attentat de janvier 2016 rue Dizengoff à Tel-Aviv, là où deux personnes ont été tuées par un terroriste palestinien dans un bar. Adolescente au moment des faits, elle a été très marquée et a développé un syndrome post-traumatique entraînant des crises d'angoisse.

"Les attentats terroristes en Israël se produisent quotidiennement et être sur place ou non n'est qu'une question de chance. Malheureusement, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment", raconte-t-elle.

Swell Ariel Or explique que c'est en incarnant le personnage de Luna Ermoza qu'elle a pu vaincre ses traumatismes. Une série d'époque, reflet de la vie juive sous le mandat britannique: "Je me sentais tellement en sécurité sur le plateau avec les autres acteurs, le réalisateur et l'équipe de production que je me suis laissée plonger dans ce que j'ai vécu. Ce n'était pas facile mais très thérapeutique. La réalité que nous vivons actuellement est le résultat direct de cette période".

"En tant qu'actrice, il était très important de comprendre comment, dans les années 1930 et 1940, ceux qui vivaient ici pensaient et se comportaient", a-t-elle ajouté. La jeune comédienne a conclu en disant que ses valeurs israéliennes et sa foi en son pays lui donnent la force de faire face à tout type de critique, et qu'elle accepte le rôle, qui lui est imposé, d'"ambassadrice" de son pays.