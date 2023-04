Le prix Israël émaillé de tensions liées à la réforme judiciaire

Le ministre de l’Education Yoav Kish a évoqué les tensions autour de la réforme judiciaire

Israël célébrait mercredi son 75e anniversaire, et parmi les événements marquants de la journée a au lieu la cérémonie de remise des Prix d'Israël. Il s'agit des récompenses les plus prestigieuses du pays, décernées chaque année dans différents domaines. Mais cette année, les tensions autour de la réforme judiciaire se sont invitées à l'événement.

Lors de son discours, le ministre de l’Éducation Yoav Kish, présent en compagnie du président de l’Etat, du Premier ministre, du président de la Knesset et de la présidente de la Cour suprême, a notamment affirmé que la coalition ne fermait pas les yeux sur les graves querelles actuelles et qu’elle espérait pouvoir parvenir à un compromis.

Le sujet a aussi été abordé par certains des lauréats tel Amnon Shaashua, le fondateur de Mobileye, une société israélienne qui développe des systèmes d'assistance à la conduite. Recevant le prix d’Israël pour l’ensemble de ses réalisations, celui-ci a déclaré : "Nous vivons tous actuellement des jours difficiles en Israël. Nous sommes confrontés à un fossé profond. Dans le domaine dans lequel je travaille, on dit qu'une bonne crise n'est jamais vaine'. Un entrepreneur ne voit pas les problèmes, il voit les défis et les opportunités. Quand il n'y a pas de solution - il innove. Et c'est notre tâche à tous maintenant," a déclaré l'entrepreneur.

Olivier Fitoussi Michal Rubner, lauréate du Prix Israël, remet une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de la cérémonie de remise du Prix Israël à Jérusalem, le 26 avril 2023.

Mihal Rovner, qui a reçu le prix des Arts visuels, a quant à elle remis une lettre à Benyamin Netanyahou au moment de lui serrer la main sur scène. Elle lui a par ailleurs glissé qu’elle pensait que la crise que vivait le peuple d’Israël était tout aussi dangereuse que les ennemis de ce dernier.