La série Netflix "Diamants bruts" explore l'univers des diamantaires ultra-orthodoxes d’Anvers

Les acteurs de "Diamants bruts" ont pris des cours de yiddish et de culture hassidique

Une nouvelle série, centrée sur une famille juive ultra-orthodoxe de diamantaires de la ville d’Anvers en Belgique, vient de faire son apparition sur Netflix. "Diamants bruts" ("Rough Diamonds" en anglais), produite conjointement par les sociétés israélienne Keshet et belge De Mensen, suit la famille Wolfson dont l’entreprise est au bord de la faillite et sous la coupe de la mafia albanaise.

Lorsque leur plus jeune fils se suicide, son frère Noah, qui a tourné le dos à la religion quinze ans plus tôt pour démarrer une nouvelle vie dans le milieu du crime organisé à Londres, revient dans sa ville natale pour tenter de sauver l’entreprise familiale et protéger l’héritage et l’honneur de la famille. Il devra d’abord régler ses conflits avec son père qui l’a renié et renouer avec ses frères et sœurs.

https://twitter.com/i/web/status/1651383156912582658 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Diamants bruts", tournée en flamand, yiddish, anglais et français, a été créé par les Israéliens Rotem Shamir et Yuval Yefet, co-créateurs de la série israélienne à succès "Fauda". Le casting de la série comprend des acteurs juifs et non-juifs. Le personnage principal, Noah Wolfson, est interprété par Kevin Janssens, un acteur belge non-juif de langue flamande, très populaire dans son pays. Ses frères et sœurs Eli et Adina sont également joués par des acteurs belges.

https://twitter.com/i/web/status/1651175298791088130 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les acteurs ont dû apprendre le yiddish et ont reçu des cours de culture hassidique. "Il était très important pour nous de respecter tous les détails, car ce mode de vie comporte tellement de règles !", a expliqué au Jewish Chronicle le producteur belge Pieter Van Huyck. "Des guides de coaching ont été écrits pour les acteurs afin qu'ils puissent apprendre non seulement la langue, mais aussi comment l'intégrer dans leur comportement physique - ce qu'il faut toucher, ce qu'il ne faut pas toucher, comment prier, comment mettre son chapeau…", a-t-il poursuivi.

https://twitter.com/i/web/status/1650114812561485827 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

À peine arrivée sur Netflix, la série "Diamants bruts" s’est placée dans le top 10 des séries non-anglophones les plus vues dans le monde. Elle est actuellement première en Belgique et sixième en France.