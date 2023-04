Arnold Schwarzenegger revient sur le passé nazi de son père

"Mon père, comme tant des millions d'hommes, a été aspiré dans un système de haine par le biais de mensonges et de tromperies"

L'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a évoqué le passé antisémite de sa famille lors d'une interview accordée mercredi à CNN. Lors d'un forum à l'université de Californie du Sud, l'acteur d'origine autrichienne avait déclaré qu'il était "né d'un père nazi". Il a ensuite affirmé sur CNN que son père, "comme tant des millions d'hommes, a été aspiré dans un système de haine par le biais de mensonges et de tromperies. Et nous avons vu où cela mène".

Schwarzenegger a expliqué la source de son aversion pour l'antisémitisme : "J'ai vu de mes propres yeux à quel point la vie de cet homme a été brisée. Le genre d'atrocités qui se sont produites. Combien de millions de personnes ont dû mourir, et ils ont fini perdants."

L'acteur a déclaré lors du forum qu'il ne connaissait pas la cause de la récente montée de la haine et de la violence antisémite aux États-Unis, mais a appelé à trouver un moyen de l'atténuer.

"Je pense qu'il est très clair que plus nous sommes libéraux sur les questions sociales, plus l'autre camp est en colère et plus il y a de haine en général", a-t-il affirmé. "Il y a des gens qui ont lancé une insurrection et qui sont devenus complètement fous à Washington le 6 janvier. Il y a tellement de gens qui sont en colère. Pas seulement en colère contre les Blancs contre les Noirs, ou contre les Juifs et tout le reste, mais en colère tout court".

En mars, l'ancien gouverneur a publié une vidéo dans laquelle il décrit les nazis de la génération de son père comme des "perdants" qui ont été "induits en erreur dans une voie qui s'est terminée dans la misère".

Dans ce clip, l'acteur et ancien gouverneur de Californie décrit comment son père, membre du parti nazi, a été un homme brisé après la guerre, qui s'est tourné vers l'alcool pour s'en sortir. Il a averti les téléspectateurs qu'"il n'y a jamais eu de mouvement fondé sur la haine qui ait réussi".