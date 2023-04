Tel Aviv: l'attentat du Mike's place, 20 ans déjà

Le 30 avril 2003, ce petit paradis s'est transformé en enfer. Un kamikaze a tué trois personnes : Ran Baron, Dominique Caroline Hass et Yanay Weiss

Pour de nombreux touristes et immigrants, "Mike's Place" est un îlot de sérénité. Situé sur le front de mer de Tel Aviv, le café est un incontournable, dans lequel on parle essentiellement anglais et assez peu hébreu. Mais, le 30 avril 2003, ce petit paradis s'est transformé en enfer. Un kamikaze a tué trois personnes : Ran Baron, Dominique Caroline Hass et Yanay Weiss.

Ce dimanche, au cimetière de Bagneux, les proches de Dominique se retrouveront pour commémorer cette terrible date: "Je voulais venir en Israël pour ce 20e anniversaire, et puis finalement son père a décidé d'organiser quelque chose ici", souffle sa mère, Nicole, quelques minutes avant l'événement. "Ma fille était si heureuse en Israël... Elle avait sa vie, ses amis, elle voulait ouvrir une entreprise de catering, elle apprenait au Mike's place".

Valérie Abecassis Dominique Caroline Hass

Il y a quelques jours, pour Yom Hazikaron, Nicole s'est exprimée à l'ambassade d'Israël en France. Elle a parlé de sa fille. J'ai appris récemment qu'elle avait échappé de peu à l'attentat de Dolphinarium, deux ans plus tôt, dans lequel 21 Israéliens sont morts. Elle aurait dû y être mais a été retenue par des amis...."

Vendredi, à la cinémathèque de Tel Aviv, une projections du documentaire "Blues By The Beach", produit par l'Américain Jack Baxter autour du Mike's Place et de l'attentat suicide, était programmée, pour commémorer les 20 ans de l'attentat.

Valérie Abecassis Les photos des trois victimes de l'attentat du 30 avril 2003

L'histoire de ce film est curieusement intimement liée à celle du café, puisque l'idée du documentaire est née avant l'attentat, dans une conversation de comptoir au sens propre, et que les personnes qui y ont perdu la vie témoignent de l'atmosphère apaisante du lieu, alors même qu'à cette époque, en pleine seconde Intifada, les attentats s'enchainent.

"Le montage du film a été éprouvant", raconte Joshua Faudem, qui a réalisé le film. "Il m'a fallu deux ans pour monter le documentaire". Dominique Hass, française, travaillait comme serveuse au Mike's Place. Dans une scène mémorable du film, la jeune femme raconte son expérience en Israël et dit "ne pas s'inquiéter de la vague d'attentats". Une autre scène forte, tournée cette fois juste après le drame, montre Gal Ganzman, le propriétaire, tentant de convaincre les employés de reprendre le travail malgré le traumatisme.

Vingt ans plus tard, Mike's Place est toujours aussi vivant et dynamique qu'à ses débuts. "Par certains aspects, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps, et par d'autres, que c'était hier", déclare M. Ganzman. "Parfois, quand je ferme les yeux, je vois encore des images de ce jour-là.