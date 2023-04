Culture, Israël, les manif et les artistes

Quelques jours après la cérémonie du souvenir des soldats morts pour la création de l'État d'Israël, on va parler de “The Soldier’s Opinion”. Ce soir à 20h (il)

Bienvenue c’est Culture, votre rendez vous avec les arts, les spectacles, les livres et, aujourd’hui, un documentaire militant, engagé, dur. Quelques jours après la cérémonie du souvenir des soldats morts pour la création de l'État d'Israël, on va vous parler de “The Soldier’s Opinion”, une œuvre pour le moins clivante sur la censure dans l’armée israélienne. Comment l’armée a censuré, espionné, et classé les lettres de soldats pendant les guerres. Dans la seconde partie de Culture, on accueille son réalisateur, son producteur et l’ancien chef adjoint de l'état major de l’armée israélienne.

Politique et show biz, après des semaines de manifestations anti-réforme et pro- réforme dans les rues d'Israël, focus sur l'engagement des artistes. Où sont-ils ? Que disent-ils ? La récolte est-elle toujours à gauche ? Vous verrez !

Plus léger, à Paris, Elie Semoun et sa complice Julie de Bona unis dans la pièce de théâtre "Suite Royale". Une mise en scène signée Bernard Murat, un texte écrit par Judith Elmaleh et Hadrien Raccah. L’histoire, vous verrez, d’un écrivain bien bien veule... Nous étions en coulisses. Et un clin d'oeil à Flashdance, la comédie musicale qui part en tournée en France