Le fils de Patrick Bruel, Léon sort son 1er single

Léon Bruel vit aux Etats-Unis avec son frère aîné Oscar et sa maman

Le fils du célèbre chanteur Patrick Bruel et de l’écrivaine Amanda Sthers, Léon, 17 ans, a annoncé la sortie de son premier titre prévue le 26 mai prochain.

Sous le pseudo de Léon Hesby, il a partagé sur Instagram une vidéo de la création de son tout premier single en anglais.

Dans la vidéo, on le voit expliquer en anglais les différentes parties du morceau. Un premier couplet "rapide", un pré-refrain "plus fort avec des guitares" et un refrain aux paroles parfaitement accordées au rythme de la chanson.

"Tellement heureux d'annoncer que mon premier single 1,2,3 sortira le 26 mai prochain. La première étape de j'espère beaucoup dans ma carrière musicale", a commenté Léon.

Léon Bruel vit aux Etats-Unis avec son frère aîné Oscar (19 ans) et sa maman. Léon est aussi jeune acteur et apparaîtra dans le film réalisé par sa mère "Les promesses" au côté de Jean Reno, le 9 août prochain.