Israël : Noa Kirel en route pour l'Eurovision !

La chanteuse israélienne Noa Kirel a commencé l'aventure de l'Eurovision 2023 dimanche matin, en embarquant sur un vol direct pour Liverpool, en Grande-Bretagne, où le concours aura lieu la semaine prochaine. "Je ne pensais pas que je serais aussi excitée", a déclaré la vedette qui représentera Israël, avant de monter dans l'avion.

Avshalom Sassoni/Flash90

"Vous n'avez aucune idée de l'immense honneur que c'est pour moi de représenter notre pays, notre peuple, avec ma chanson et me tenir sur la scène de l'Eurovision devant le monde entier", a déclaré Noa Kirel. "Savoir que tout le pays est avec moi pour me soutenir, ressentir l'amour immense que je reçois. Ce n'est pas acquis, c'est un rêve devenu réalité", a-t-elle ajouté.

Noa Kirel a également appelé ses fans à l'aider à faire connaître la chanson "Unicorn" avec laquelle elle concourra, dans toute l'Europe : "Nous savons que les réseaux ont un impact sur l'Eurovision, alors partagez la chanson ! Le pouvoir est entre vos mains, les nôtres et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons gagner."

Avant de rejoindre son siège, la chanteuse a lancé un dernier message à ses inconditionnels : "Le fait même que j'aie été choisie pour représenter l'État d'Israël et mon peuple devant des milliers de personnes dans le monde, c'est déjà ma plus grande victoire. Je vais faire de mon mieux pour que vous soyez fiers de moi."

i24NEWS La chanteuse Noa Kirel au micro d'i24NEWS à l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Israël

La chanteuse de 22 ans va très vite commencer les répétitions pour les demi-finales de l'Eurovision, qui se tiendront le 9 mai, avec l'espoir de se qualifier pour la finale qui aura lieu quatre jours plus tard, le 13 mai. La compétition se déroule cette année en Grande-Bretagne, après que l'Ukraine, qui a gagné l'année dernière, a dû renoncer à l'organiser en raison de la guerre.

Neta Barzilai, lauréate de l'édition 2019, participera également à la grande finale, aux côtés notamment du vainqueur de l'année dernière, le groupe ukrainien Kalush Orchestra.