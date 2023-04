Une grotte près de Naplouse raconte l'histoire des conflits des 6000 dernières années

La grotte d'Ein Jaleb est une fascinante capsule temporelle qui raconte l'histoire des réfugiés en Terre sainte au fil des générations

La grotte d'Ein Jaleb, en Cisjordanie, près de la ville de Naplouse, peut sembler petite et insignifiante, mais elle renferme des secrets sur les activités humaines dans la région au cours des 6 000 dernières années, selon des travaux dirigés par le docteur Dvir Raviv de l'université israélienne Bar-Ilan.

L'étude a été récemment publiée dans le Jerusalem Journal of Archaeology et dans le Journal Israel Numismatic Research. Elle met en lumière ce qui semblait être une grotte refuge au cours de huit périodes historiques différentes, de l'ère chalcolithique à l'ère mamelouke.

Selon le docteur Raviv, les gens trouvaient refuge dans cette grotte en temps de conflit et de guerre : "La grotte d'Ein Janev est située dans une zone habitée, pas dans le désert. Nous voyons de grandes salles et des sources d'eau", a-t-il expliqué. "En revanche, l'accès à cette grotte est limité. Elle est sombre et nous devons ramper pour atteindre certaines de ses parties intérieures. Cette combinaison d'accessibilité facile et difficile crée un terrain propice à l'activité humaine. Nous pouvons trouver ici des activités standard liées aux implantations, ainsi que des activités de rebelles et de réfugiés", a-t-il fait remarquer.

L'une des histoires les plus intéressantes qui ressortent de ses recherches est l'invasion mongole du milieu du XIIIe siècle de notre ère, une campagne qui a atteint son apogée en 1260 lorsque les Mongols ont été vaincus par les forces mameloukes lors de la célèbre bataille d'Ayn Jalut.

Rafi Lewis, qui a participé aux recherches, a déclaré que la grotte fournit pour la première fois des preuves qui confirment les récits historiques des résidents musulmans qui se sont réfugiés pour échapper à l'invasion mongole. "Un an avant la bataille d'Ayn Jalut, les Mongols terrorisaient le paysage autour de nous", explique-t-il.

"Lorsque nous avons trouvé des pièces de monnaie datant de 1259, il m'est venu à l'esprit que cette pièce était associée à la bataille de 1260. Nous avons trouvé des preuves que les gens se cachaient ici pour échapper à l'invasion mongole en Terre sainte", a-t-il ajouté.

En rampant dans la grotte, on découvre une autre chose tout à fait unique : les stalactites indiquent que la grotte possède des sources d'eau douce. Des tessons de poterie et de nombreux autres objets jonchent le sol, et les murs portent des inscriptions en différentes langues, dont un signe de croix.

Le docteur Raviv a fait remarquer qu'il y avait des chances que la grotte ait été utilisée par des réfugiés juifs à l'époque romaine, lors des deux révoltes les plus célèbres : la grande révolte juive du premier siècle de notre ère et la révolte de Bar Kochba au deuxième siècle. Ainsi, la grotte d'Ein Jaleb est une fascinante capsule temporelle qui raconte l'histoire des réfugiés en Terre sainte au fil des générations.