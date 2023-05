Eurovision 2023 : images des premières répétitions de Noa Kirel à Liverpool

Elle a interprété pour la première fois son titre "Unicorn" sur la scène de l'Eurovision à Liverpool

Noa Kirel, la représentante d'Israël pour l'Eurovision 2023, a tenu sa première répétition ce lundi et a interprété son titre "Unicorn" sur la scène de l'Eurovision à Liverpool.

Selon les représentants de la délégation israélienne, les producteurs du concours ont été impressionnés et ont dit que c'était une "performance extraordinaire". Les designers Alon Livna et le styliste Itai Bezaleli sont en charge des costumes de Noa et des danseurs. "C'était très excitant pour moi de monter sur scène pour la première fois, je suis fière de représenter mon pays", a déclaré Kirel.

Dimanche, l'interprète de "Million Dollar" s'était envolée pour Liverpool pour la demi-finale qui aura lieu le 9 mai. "C'est un rêve devenu réalité", a lancé la chanteuse avant d'embarquer dans un avion El al spécialement préparé à son effigie.

"Au cours des six derniers mois, j'ai travaillé très dur et je l'ai fait avec beaucoup d'amour pour mon pays bien-aimé. Je demande votre aide pour diffuser la chanson, la partager, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons gagner."