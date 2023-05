Le chanteur Morrissey de retour en Israël en juillet

Sa dernière venue remonte à 2016

Le célèbre chanteur et compositeur anglais Morrissey revient en Israël, après 7 ans de pause en raison d'annulations suivies par la pandémie de coronavirus. Il se produira le 2 juillet à Benyamina et le 4 juillet à Tel Aviv.

Il y a cinq ans, il avait même dédié un titre de son album aux "filles de Tel Aviv". Dans ce même album, il avait aussi chanté « Israël », un titre écrit comme une réponse cinglante aux détracteurs de l’Etat juif: « Sous d’autres climats, ils rouspètent et ils gémissent / simplement parce que tu n’es pas comme eux, Israël », lance Morrissey dans le dernier titre de six minutes.

Morrissey a connu le succès comme leader et chanteur des Smiths, actifs de 1982 à 1987. Quand le groupe s'est séparé, il a entamé une carrière en solo.

La musique de Morrissey est reconnaissable par sa voix de baryton et les sujets qu'il aborde tels que la solitude, le désir, la dépression ou encore l'humour noir. Parmi ses titres phares, on retrouve Suedehead, Everyday is like sunday ou encore How soon is now ?

Le dernier concert de Morrissey en Israël a eu lieu en 2016. En 2012, le fondateur des Smiths avait reçu une clé symbolique de Tel Aviv des mains du maire de la ville, Ron Huldai.