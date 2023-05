"Tous les participants passent un polygraphe afin de vérifier qu'ils n'ont pas utilisé de stéroïdes anabolisants depuis au moins 10 ans"

Devenu populaire aux États-Unis dès les années 70, grâce à Arnold Schwarzenegger, le culturisme avait depuis plutôt mauvaise réputation. En cause, une consommation effrénée et bien connue, par ses adeptes, de produits dopants et dangereux pour la santé. Pourtant, il y a quelques années, le culturisme dit "naturel", une compétition dans laquelle tous les athlètes s'affrontent sans avoir eu recours aux stéroïdes anabolisants, a fait son apparition. Et en Israël, cette nouvelle discipline est en plein essor.

i24news Natalie Arivn compétitrice dans la catégorie Miss Bikini, classe 5.

"A un moment, j'ai décidé qu'il fallait une fédération “saine” en Israël, pour montrer l'exemple aux jeunes dans les salles de sport qui prennent des produits interdits et dangereux," explique Or Dan, Président israélien de la Fédération mondiale du bodybuilding naturel (WNBF Israël).

À 36 ans, et après plusieurs mois d'entraînement intensif, Natalie s'apprête enfin à réaliser son rêve de petite fille: "C'est comme participer à Miss Israël, sauf que là, c'est Miss Fitness Israël. Je concours dans la catégorie Miss Bikini, classe 5, pour les femmes de plus de 35 ans. Cela représente 6 entraînements de musculation par semaine, 6 autres d'aérobic, sans compter les entraînements pour apprendre les chorégraphies", relate-t-elle au micro d'i24news.

i24news Or Dan, Président de l'affiliation israélienne de la Fédération mondiale du bodybuilding naturel (WNBF Israël)

Depuis 2018, la WNBF Israël organise ainsi, deux fois par an, une compétition 100 % saine qui réunit "les reines et les rois de la gonflette", qui n’ont pas recours à des produits dopants. "Tous les participants passent un polygraphe afin de vérifier qu'ils n'ont pas utilisé de stéroïdes anabolisants depuis au moins 10 ans", poursuit Daniel Dror Directeur de la WNBF Israel.

i24news Sean Lin arrivé 3e au concours “Men’s physique”, WNBF 2023.

"Il y a quatre autres fédérations en Israël. Ces dernières permettent l'utilisation de stéroïdes. Chacun doit faire ce qu'il veut ! Ici, c'est proscrit. En fin de compte, si tu veux vraiment percer dans ce domaine et aller loin, surtout à l'étranger, tu es obligé de consommer", explique Shai Bobis, Culturiste professionnel & entraîneur.

Pour ces passionnés de musculation au naturel, il s'agit avant tout de préserver sa santé, mais aussi de prouver que le travail et la discipline, et non les drogues, sont la clé du succès. "Les gens ont tendance à penser que le culturisme naturel est moins impressionnant, mais on peut se rendre compte que le niveau ici est excellent, et que les participants ont des génétiques exceptionnelles et une discipline très élevée qui n’a rien à envier à d'autres sports", conclut le directeur de la WNBF Israel.