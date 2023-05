"J'arrive à rendre attachants les personnages odieux car je ne les juge pas" (Elie Semoun à i24NEWS)

L'acteur est à l'affiche de la pièce "Suite royale" écrite par Judith Elmaleh

Veule. C'est le qualificatif qui sied le mieux au personnage campé par Elie Semoun dans la pièce "Suite royale", qui connait actuellement un grand succès au théâtre de la Madeleine à Paris. i24NEWS a rencontré le comédien.

"Mon personnage a effectivement suffisamment de défauts pour faire un bon personnage de comédie", dit Elie Semoun. "Je n'aurais aucun intérêt à jouer un personnage trop lisse, chez lequel tout va bien. Il faut qu'il soit un peu boiteux pour faire rire."

Un personnage odieux donc, qu'Elie Semoun parvient tout de même à rendre attachant. "Je crois que c'est ce que je réussis à faire pour chacun des personnages antipathiques que j'ai pu jouer. J'y arrive parce qu'au fond je les aime bien. Je ne les juge pas car je me dis que je pourrais être comme eux", explique-t-il.

"Suite royale" met en scène Antoine, un écrivain raté que son éditeur contacte un jour pour lui dire qu'il est lauréat du prix Goncourt. Cette nouvelle lui fait perdre complètement pied, et il invite sa femme dans un hôtel hors de prix pour lui annoncer qu'il va la quitter. Mais au fil de la pièce, il va devenir l'arroseur arrosé...

Cette pièce est un nouveau challenge pour Elie Semoun, également devenu réalisateur, qui dit aimer les prises de risque. "Il n'y a pas plus risqué qu'un one-man show. On est seul sur scène avec toute la responsabilité du spectacle sur nos épaules. Mais j'adore ça", dit celui qui est monté sur scène en solo pour différents spectacles comme le dernier, "Elie Semoun et ses monstres".

Ecrite par Judith Elmaleh avec Hadrien Racca et mise en scène par Bernard Murat, cette comédie est également servie par la belle complicité entre Elie Semoun et sa partenaire de jeu Julie de Bona, dans le rôle de Pauline, son épouse.