Israël : le concert de Sam Smith annulé après de fortes pressions du BDS

De nombreux appels ont été lancés sur les réseaux sociaux et une pétition a été signée par plus de 11 000 personnes

Le chanteur Sam Smith a annulé sa prestation en Israël à la fin du mois dans le cadre du festival Summer in the City qui aura lieu au Park Hayarkon. Selon la production, l'annulation est due à "des problèmes techniques et logistiques imprévus le 31 mai". La production a également écrit que les concerts du festival du 1er juin auront lieu comme prévu avec la présence de Static, Calum Scott, Martin Grix et Robbie Williams. Avant l'annonce de l'annulation, de très fortes pressions avaient été exercées sur le chanteur par des militants du BDS.

Smith (un musicien qui se définit comme non binaire et qui a demandé à être mentionné à la troisième personne du singulier) a reçu des appels sur les réseaux sociaux pour annuler son concert en Israël sous le hashtag #SamDontGo.

Les tweets montrent des photos de soldats de Tsahal accompagnant des jeunes palestiniens arrêtés et pointant une arme vers une mère palestinienne et ses enfants. Des centaines de fans ont imploré Smith de ne pas se produire dans la ville blanche dans le cadre de la tournée mondiale pour promouvoir le nouvel album "Gloria", et ce dans le but d'exprimer "la solidarité avec le Palestiniens". Parmi les réponses, on peut lire : "Sam, soutiens les fans LGBT palestiniens et annule le concert".

https://twitter.com/i/web/status/1645772187989573636 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

https://twitter.com/i/web/status/1652281963896532992 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Parallèlement aux réactions sur les réseaux sociaux, une pétition a été envoyée à Smith qui a été signée par plus de 11 000 personnes. "Nous avons été déçus d'apprendre que vous avez l'intention de vous produire à Tel-Aviv dans le cadre du festival et nous vous demandons de reconsidérer votre arrivée. Lorsque vous vous produisez en Israël, vous risquez de tolérer la violence et l'oppression quotidiennes envers le peuple palestinien".

Il y a environ un mois, la production du festival, qui aura lieu les 31 mai et 1er juin au Park Hayarkon, a annoncé que le groupe de métal Papa Roach ne participerait pas au festival "dans des circonstances sans rapport avec la production".