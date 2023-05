Culture, vendredi à 20h05 et samedi à 22h (il)

Cette semaine, dans Culture, on vous emmène dans les coulisses de l'Opéra de Tel Aviv voir les préparatifs et les premières répétitions de "Theodor ou Herzl". Une œuvre entièrement israélienne. C’est plutôt rare à l'Opéra. Livret, composition, mise en scène, interprétation, chef d’orchestre… Seuls des Israéliens honorent le parcours de Herzl, et célèbrent les 125 ans du Premier congrès sioniste de Bâle et l’anniversaire de l’Etat hébreu. C’est la première fois qu’une fiction est consacrée à Herzl... On se demandera pourquoi on a attendu 75 ans !

Dans ce journal, également, un éclairage sur le "Pen Club". Le fameux Club mondial des écrivains. Un Pen Club Israel est créé cette semaine à la faveur du salon des écrivains, une grande première dans le pays. Le Pen club, une plate-forme d’expression, de revendication, de liberté. On va voir comment il va être utilisé ici !

Les premières images du Napoléon de Ridley Scott font le tour des réseaux sociaux. Autant vous dire que c'est le biopic que toute la planète cinéma attend même si plus de mille films ont été consacrés au petit empereur. A l’occasion de l’anniversaire de sa mort le 5 mai, tour d’horizon de Napoléon au cinéma. Au sommaire, enfin, on fait un tour à Paris à l’exposition consacrée à Pierre Dac. Une très belle expo torpillée en vol par le Covid, reprogrammée par le Mahj.