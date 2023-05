Une belle sélection rétrospective de l’œuvre du peintre londonien, décédé en 2011, est exposée au musée Thyssen-Bortnemisza de Madrid jusqu’au 18 juin

Il est de ces patronymes qui surplombent l’existence même d’une personne, qui la résument en quelques sortes aux yeux des autres. Une ascendance dont le fil est à double-tranchant. Sur la face claire de la lame, la gloire et le prestige associés à un nom célèbre. Côté obscur, Damoclès et le poids d’un héritage familial.

NIKLAS HALLE'N / AFP Un membre du personnel de la galerie regarde "Reflection with Two Children" de l'artiste britannique Lucian Freud lors d'un photocall pour la prochaine exposition "Lucian Freud: Nouvelles Perspectives"

Freud : cinq lettres et un nom entré dans l’Histoire du XXe siècle. Un bagage imposant dont a hérité Lucian, petit-fils de Sigmund, le père fondateur de la psychanalyse. Lucian Freud (1922-2011) est l’un des peintres figuratifs et portraitistes les plus reconnus de l’ère moderne. En parcourant la rétrospective que lui consacre le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid, il semble difficile de ne pas penser par moments au grand-père de l’artiste et à l’éventuelle influence que ce dernier a pu avoir sur sa vision du monde et de l’art, tant la figure du célèbre psychiatre nous semble familière.

Un écrin idéal

Intitulée Lucian Freud, nouvelles perspectives, l’exposition est construite de façon plus ou moins chronologique et déclinée par thèmes principaux : devenir Freud, premiers portraits, intimité, le studio, chair, pouvoir. Cette dernière section illustre le rapport complexe de Freud au pouvoir, ce dernier n’acceptant que très rarement les commandes de portraits. Seule exception, la reine d’Angleterre Elizabeth II, que l’artiste a bien entendu longuement sollicitée. Le résultat - qui ne fait pas partie de l’exposition - n’a pas vraiment convaincu, même si Sa Majesté a utilisé ce portrait pour une série de timbres à son effigie.

NIKLAS HALLE'N / AFP Le personnel de la galerie se tient à côté de "Girl in a Green Dress", "Hotel Bedroom" et "Girl in Bed" de l'artiste britannique Lucian Freud lors d'un photocall pour la prochaine exposition "Lucian Freud: Nouvelles Perspectives"

La partie devenir Freud, consacrée aux portraits et auto-portraits, rend compte de la personnalité très marquée de l’artiste dès ses débuts en 1940. Les contours nets, l’intensité des modèles et du trait sont ainsi mis en avant. “Lorsque je peins, mon intention est de provoquer de sensations et d’offrir une intensification de la réalité”, avait déclaré l’artiste. La salle Intimité résonne avec une époque où la vie privée est en voie de disparition. Extrêmement jaloux de sa vie personnelle, l’artiste a peint surtout des membres de son entourage le plus proche : amantes, famille, amis, en mettant toujours en avant la fragilité et l’intime, parfois avec une certaine cruauté. Le visiteur se sent par instants témoin d’un moment volé, d’un instant d’intimité suspendu. Dans les dernières décennies de son oeuvre, ses peintures monumentales représentant les corps nus de Leigh Bowery et Sue Tilley l’ont converti en pionnier de la représentation des corps à l’anatomie peu gracieuse selon les standards actuels.

Une vie romanesque, teintée de controverse

Né à Berlin en 1933, année critique, Lucian Freud parvient à fuir l’Allemagne avec sa famille dès l’arrivée du nazisme au pouvoir et trouve refuge à Londres (Sigmund Freud a quant à lui quitté sa bien aimée Vienne pour Londres également). Le petit Lucian baigne dès son plus jeune âge dans un environnement familial composé d’intellectuels sensibles à l’art et à la culture. Après un passage éclair dans plusieurs écoles d’art, il débute sa carrière artistique pendant les années sombres de l’après-guerre; dans un Londres en ruines. Dès le début, Freud prend le parti de l’art figuratif, en se concentrant spécialement sur le portrait et la représentation des êtres humains. L’autoportrait, le portrait et les nus sont ses axes de prédilection.

Lucian Freud s’inscrit dans la lignée de grands maîtres de la peinture, avec des références à Rembrandt, Holbein, Tiziano ou encore Courbet, Rodin ou Cézanne. Sa peinture, réaliste et délicate, résulte d’une recherche permanente de vérité. Ce postulat a amené Freud à toujours privilégier le travail au naturel, sans fioritures ni artifices. Craint pour son caractère et son approche psychorigide (terme freudien par ailleurs) il soumettait les modèles qui posaient pour lui à de très longues et éreintantes sessions, qui pouvaient durer des heures. Souvent dans des positions tout à fait insolites, dans le but de capturer l’essence-même de ses sujets. En résulte une oeuvre d’une grande finesse, poétique et énigmatique à la fois.

A découvrir jusqu’au 18 juin

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Paseo del Prado, 8

Madrid