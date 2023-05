Les négociations seraient en cours, aucune date n'a pour le moment été fixée

La superstar Adele pourrait prochainement venir en Israël pour la première fois, a rapporté dimanche le quotidien Israel Hayom.

Selon le média, l'équipe de la chanteuse britannique a commencé à préparer cette visite potentielle, au cours de laquelle la superstar pourrait rencontrer des élues locales. On ignore encore si une date de concert est envisagé. Adele, qui a fêté son 35e anniversaire le week-end dernier, est l'une des artistes les plus populaires dans le monde depuis 15 ans. Son deuxième album, "21", s'est vendu à plus de 31 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'un des plus grands succès musicaux de l'histoire.

Tolga Akmen / AFP La chanteuse Adele

La chanteuse, qui vit à Los Angeles, a remporté 16 Grammy Awards, dont deux pour l'"Album de l'année" pour ses opus "21" et "25". Elle a remporté 12 Brit Awards et un Academy Award pour "Skyfall", la chanson thème du film du même nom de James Bond.