Hallelujah : le documentaire sur Leonard Cohen arrive sur Netflix Israël

Le documentaire retrace le parcours du légendaire chanteur juif canadien et met l'accent sur ses plus grands succès

Le nouveau documentaire sur le chanteur Leonard Cohen sera diffusé sur Netflix Israël le 13 mai, près d'un an après sa sortie sur le populaire service de streaming.

Depuis la sortie de sa magnifique chanson "Suzanne" en 1967 jusqu'à "Dance Me to the Ends of Love" et l'intemporelle "Hallelujah", toutes deux datant de 1984, la musique de l'artiste canadien a captivé de nombreuses générations de fans grâce à ses interprétations sincères et mélancoliques. Ses chansons, qui sont essentiellement des poèmes issus de son parcours personnel, séduisent le monde entier.

FABRICE COFFRINI (AFP/File)

"Hallelujah : Leonard Cohen, A Journey, A Song" se penche sur les multiples facettes de la vie de l'artiste, avec des témoignages de ses amis et collègues tels que Judy Collins et Bob Dylan.

En mars 2022, la société britannique Hipgnosis Song Management a annoncé avoir acquis le catalogue de chansons du chanteur et poète pour une somme non révélée. Leonard Cohen est mort en 2016 à l'âge de 82 ans à Los Angeles.