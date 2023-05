Netflix largement en tête des plateformes de streaming les plus utilisées en Israël

Un rapport met en lumière la hausse de l'utilisation de l'application TikTok chez les jeunes Israéliennes

L'Association israélienne de l'internet a publié cette semaine des statistiques sur l'utilisation de l'internet des Israéliens au cours de l'année écoulée. Dans la catégorie des réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp et Facebook dominent sans surprise le marché, puisqu'ils sont tous utilisés par 90 % des Israéliens. L'application chinoise TikTok voit, elle, son utilisation augmenter : 50 % des Israéliens l'utilisaient au début de l'année 2023, contre 30 % en 2022.

Concernant les services de streaming, Netflix était largement en tête en 2022, avec 60 % des Israéliens qui l'ont préféré à son concurrent Disney+, qui n'a obtenu que 10 % de ce marché. D'autres concurrents comme Apple TV, Amazon Prime et Discovery Plus sont restés sous la barre des 5 %.

DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Illustration - L'application TikTok s'affiche sur un téléphone, le 7 août 2020 à Washington, DC.

La catégorie des fournisseurs de contenu télévisuel sur internet est un peu plus encombrée. HOT est le fournisseur le plus populaire avec une part de marché de 20 %, suivi de YES (14 %), de Partner et de Cellcom (11 %).

Les statistiques montrent par ailleurs que près de la moitié des jeunes Israéliens passent plus de quatre heures par jour devant un écran, tandis qu'un tiers d'entre eux fixent un écran pendant six heures quotidiennement.

Le rapport révèle que la connexion internet des ménages israéliens se fait majoritairement via la fibre optique pour 35 % d'entre eux, tandis que 27 % utilisent la technologie DSL plus ancienne et 21 % le câble. Cependant, Israël est en retard par rapport à la plupart des pays de l'OCDE, car plus de 40 % des ménages dans ces pays ont déjà opté pour la fibre optique.

Nati Shohat/Flash90 Des adolescents israéliens sur leurs smartphones dans leur chambre, à Tzur Hadassah

"On peut clairement voir la croissance rapide qui a eu lieu au cours de l'année écoulée dans la consommation de divers contenus vidéo chez les Israéliens, que ce soit dans l'utilisation de TikTok ou dans la consommation de séries sur Netflix", a affirmé Yoram Hacohen, directeur de l'Association israélienne de l'internet, à propos des statistiques.

"Internet est devenu la principale source de consommation de médias et de loisirs. L'enquête montre également que la dépendance toujours plus grande à l'égard du réseau nous oblige à 'rattraper' plus rapidement tout ce qui a trait à l'infrastructure - fibre optique et vitesse de navigation sur internet. L'utilisation d'internet augmente rapidement et l'État doit veiller à ce que les infrastructures répondent à la 'demande' et soient même préparées pour les développements futurs", a conclu M. Hacohen.