Noa Kirel et la délégation israélienne espèrent que "la politique restera en dehors de l'Eurovision"

Des membres de la délégation redoutent que les frappes de ce matin sur Gaza n'influencent le jury lors de la finale samedi soir

La délégation israélienne au concours de l'Eurovision, qui se déroule à Liverpool, a déclaré mardi que Noa Kirel et l'équipe suivaient de près la situation en Israël après l'attaque israélienne contre Gaza, et qu'ils feront de leur mieux pour réussir les demi-finales qui auront lieu en fin de journée et représenter dignement Israël.

Malgré l'opération de ce matin, la délégation israélienne tente de rester positive. "Ce n'est pas la première fois qu'Israël participe à l'Eurovision tout en étant confrontée à des problèmes de sécurité", a déclaré Doron Medley, créateur de la chanson et directeur artistique du spectacle de Kirel, dans une interview accordée à Ynet.

L'artiste a assuré que la situation actuelle n'affectera pas la réaction du public à la performance de la chanteuse et que Kirel n'a pas à s'inquiéter de sa qualification pour la finale, car seuls les votes du public compteront lors des demi-finales.

Mais lors de la finale, samedi, les juges auront également leur mot à dire. Medley a reconnu que la situation en Israël et à Gaza pourrait alors influencer leur processus de décision.

Un membre de la délégation a déclaré que l'impact de l'opération de Gaza sur les résultats de Noa Kirel à l'Eurovision dépendrait de la couverture médiatique mondiale, mais que la réaction personnelle de Noa Kirel pourrait également être un facteur.

"Si des roquettes sont tirées sur Israël, cela aura sans aucun doute un effet sur Noa, tant sur le plan personnel qu'émotionnel. En fin de compte, il s'agit d'une compétition joyeuse, et nous pourrions nous retrouver dans une situation difficile", a déclaré le membre qui a souhaité rester anonyme.

Noa Kirel et la délégation israélienne sont surveillés de près par trois agents de sécurité, craignant d'éventuelles manifestations de militants anti-israéliens. La délégation redoute que si Noa se qualifie pour la finale, les manifestations contre elle ne s'intensifient.

"Si les Palestiniens se mobilisent rapidement, nous pourrions assister à des manifestations ici", a déclaré un membre de la délégation. Malgré ces inquiétudes, Kirel a effectué deux répétitions réussies hier, dont la première répétition générale devant un public complet. Elle a été applaudie pour sa prestation, notamment lorsqu'elle a demandé si l'Europe était prête à la voir se trémousser sur la piste de danse. Elle se produira en neuvième position lors des demi-finales et montera sur scène vers 22h45.