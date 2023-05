La pièce, surtitrée en hébreu, sera jouée le 28 mai à Tel Aviv, et le 30 mai à Jérusalem

Le 29 mai 2014, de retour d’Eilat, la voiture de Samuel Ray Attal est percutée de plein fouet. Le jeune homme est tué sur le coup. Son épouse Za'ava est grièvement blessée et leur fils Liam, 11 mois, en sortira miraculeusement indemne. Durant l’année de deuil qui va suivre, Sophie Rachel, la maman de Samuel, va rétablir le contact avec son fils disparu... Elle lui écrit souvent la nuit, lui crie sa douleur, et lui dit des textes percutants, forts, et criant de vérité. Parfois, il lui répond... Ces textes seront compilés dans un livre qui paraîtra en juin 2015.

Soutenue par son ami comédien et metteur en scène Bernard Bitan, Sophie Rachel Attal décide de présenter ces textes dans un "seule en scène" qui lie l'émotion, le verbe, et la musique. Il en ressort un spectacle puissant, déroutant et passionnant, qui livre le cri d’une mère "à son fils disparu et au Maître du Monde", un dialogue virtuel mais tellement réel et porteur d'espoir. Une leçon de vie pour nous tous !

Sophie Rachel Attal joue la comédie depuis 35 ans. Arrivée en Israël en 2005, elle monte sur les planches israéliennes avec "Le Dieu du carnage", de Yasmina Reza, à Jérusalem. En 2016, elle présente "Ils s’aiment" de Muriel Robin dans les grandes villes francophones d'Israël. Elle enchaîne avec le spectacle de sketches "Scènes de Ménages" avec sa troupe semi-professionnelle au théâtre Habima de Tel Aviv et au théâtre Khan de Jérusalem. En 2021, on la voit dans "Un amour qui ne finit pas" d'André Roussin et mis en scène par Bernard Bitan, avant de jouer l’année suivante dans "Par le bout du nez", une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, mise en scène par Shirley Maarek.

Elle nous revient cette année avec : "Maman, mets un sweat et calme toi"

Sophie Rachel Attal raconte son histoire, vraie, avec toute la simplicité et la justesse des grands textes…

Giora Linenberg est un Maestro à la renommée internationale qui sublime les textes avec ses enivrantes compositions.

Bernard Bitan la mettra en scène dans un écrin de lumière et prêtera sa voix à Samuel.

Spectacle en Français sur-titré en Hébreu

Avec la participation de Raphaël Kalfon et Elie Attal

