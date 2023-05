Noa Kirel :"Je reviens à la maison avec un immense sentiment de fierté"

"C'est la chose la plus excitante et la plus formidable que j'ai faite: brandir le drapeau, pour représenter mon pays. J'ai eu les larmes aux yeux chaque fois"

La chanteuse Noa Kirel a atterri lundi matin à l'aéroport Ben Gourion, accompagnée de ses parents et des membres de la délégation israélienne, concluant son aventure à l’Eurovision achevée avec une très belle troisième place. "C’est bon de renter à la maison après une longue période. Qui plus est de rentrer avec un grand sentiment de fierté", a-t-elle déclaré aux fans et aux journalistes venus l’accueillir à l’aéroport.

AP Photo/Martin Meissner Noa Kirel à l'Eurovision

"Nous l'avons fait, nous avons réussi et sommes arrivés à la troisième place, ce qui est au-delà de mes attentes et très honorable", a poursuivi la chanteuse. "Au-delà de cela, j’ai eu le privilège et l'honneur de représenter Israël sur la plus grande scène du monde. C'est une expérience folle que je n'oublierai jamais de ma vie. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de retourner en Israël et de recevoir tout cet amour", a-t-elle ajouté.

"Depuis deux semaines, le peuple d'Israël a toujours été derrière moi, c'est le sentiment le plus incroyable au monde. C'est la chose la plus excitante et la plus formidable que j'ai faite : brandir le drapeau, pour représenter mon pays. J'ai les larmes aux yeux chaque fois", a-t-elle continué, émue.

Oli SCARFF / AFP Noa Kirel à l'Eurovision

Noa Kirel a ensuite fait l’éloge de la gagnante suédoise Loreen, assurant même que c’était l’une des meilleures chansons de l’histoire de l’Eurovision, s’estimant très heureuse d’avoir terminé après elle. "Si on m’avait dit, il y a un an, que je ferai l'Eurovision, j’aurais ri. Et puis les gens m’ont pris en photo, ont crié mon nom, c’est sentiment inimaginable. Cette troisième place est le résultat de cet amour et d’un travail acharné", a-t-elle conclu.