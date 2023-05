Il existe depuis plus de 4000 ans et compte aujourd'hui des millions de locuteurs... Le National Geographic s'est intéressé à la formidable épopée de l'hébreu

Tout commence au XIIIe siècle avant notre ère, avec l'Ancien Testament, connu également sous le nom de "Bible hébraïque", qui donnera son nom aux Hébreux. À cette époque, l'hébreu est la langue utilisée dans la vie quotidienne. Au IIe siècle avant J-C, commencent les premières persécutions contre les juifs par les Romains, les forçant à s'exiler. Ces persécutions se poursuivront tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, nous rappelle le National Geographic, avec Isabelle la Catholique au Moyen-Âge, les intellectuels de la Renaissance ou encore les pogroms au sein de l'Empire Russe au XIXème siècle jusqu'à la Shoah durant la seconde guerre mondiale.

Au XIXe, l'hébreu, témoin du passé glorieux du peuple juif quitte son statut de langue de bibliothèque

Les Juifs intègrent alors de nouvelles sociétés, s'assimilent à elles, adoptent leurs codes culturels, et ont fait évoluer leur langue. Par exemple, le ladino ou "judéo-espagnol", apparu au XVe siècle est un dérivé de l'hébreu et du castillan. Ou encore le Yiddish, mélange de slave et d'hébreu.

i24NEWS/Magazine Culture L'affiche d'un film polonais en yiddish

Progressivement, malgré quelques exceptions comme pour les marchands, ou pour certaines femmes domestiques qui l'utilisent de manière profane, l'hébreu devient pour les Juifs la langue de l'étude de la Torah, perdant ainsi son usage courant.

C'est au XIXe siècle que l'hébreu connaît sa "résurrection". Les Juifs sont considérés alors encore comme des citoyens de seconde zone, et font de leur héritage hébraïque leur pavois. L'hébreu, témoin du passé glorieux du peuple juif ne doit plus être une langue de bibliothèque, mais bel et bien une langue du monde, celle des événements modernes, de la politique, de la philosophie et de la médecine.

Une langue qui s'ancrera dans le séculaire, notamment par le biais d'Eliezer Ben-Yehuda, considéré comme le père de l'hébreu moderne, qui rédigera, en 1894, un Grand Dictionnaire de la langue hébraïque ancienne et moderne réunissant tous les termes hébreux utilisables dans sa version moderne, intitulé à l'origine le Thesaurus Totius Hebraitatis.

Ed JONES / AFP La bible "Codex Sassoon" est exposée chez Sotheby's à New York le 15 février 2023.

Un nouveau mouvement se forme, celui de la réintégration de l'hébreu dans le quotidien du Juif. Vers la fin du XIXe siècle, il sera encouragé par le mouvement nationaliste juif alors en plein essor, à Paris, et qui inspirera Ben Yehuda. Son fils Itamar Ben-Avi, né en 1882, sera le premier locuteur natif de l'hébreu depuis près de 2 000 ans.

L'hébreu connaît cependant un début de renaissance difficile, que ce soit en raison du vocabulaire restreint de ses débuts ou de la réticence de certaines communautés à voir leur langue passer du sacré au profane. C'est au XXe siècle que l'hébreu profane se démocratise réellement, avec en 1922 la publication du dictionnaire d'hébreu moderne de Ben-Yehuda sous sa forme complète, l'ouverture d'écoles de langue hébraïque. L'hébreu devient la langue d'enseignement de toutes les matières dans les écoles de Jérusalem.

AFP La collection du projet comprend des bouts de papier sur lesquels Eliezer Ben-Yehuda, qui a commencé à travailler sur le premier dictionnaire hébreu moderne, a écrit des entrées à la main

La création de l'État d'Israël en 1948 parachèvera ce regain de popularité de l'hébreu. Aujourd'hui, sur les 9,5 millions d'Israéliens âgés de 20 ans et plus, presque tous utilisent l'hébreu. Dans le monde, on compte environ 15 millions d'hébréophones.