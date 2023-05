Une cargaison d'objets en marbre vieux de 1800 ans découverte au nord de Netanya

La cargaison, en provenance de la Turquie ou de la Grèce pèse environ 44 tonnes et a été transportée par un navire marchand qui a fait naufrage

Une cargaison d'objets en marbre vieux de 1800 ans a été découverte au nord de Netanya. En provenance de la Turquie ou de la Grèce, elle pèse environ 44 tonnes et a été transportée par un navire marchand qui aurait fait naufrage lors d'une tempête. Elle comprend des chapiteaux corinthiens ornés de motifs végétaux, des chapiteaux partiellement sculptés et des colonnes de marbre mesurant jusqu'à 6 mètres de long. Il s'agit de la première cargaison de ce type connue en Méditerranée orientale.

La découverte a été faite il y a quelques semaines par Gideon Harris, un nageur de mer expérimenté, dans la mer, près la plage de Beit Yanai. Ce dernier a immédiatement contacté l'Autorité israélienne des antiquités, qui a lancé les fouilles.

"D'après la position, la formation du site et l'angle de la cargaison sur le fond, il apparaît que le navire transportant la cargaison a fait naufrage ici après que l'équipage a rencontré une tempête dans les eaux peu profondes et a jeté l'ancre dans un effort désespéré pour éviter que le navire ne s'échoue. "La taille des éléments architecturaux permet de calculer les dimensions du navire ; il s'agit d'un navire marchand pouvant transporter une cargaison d'au moins 200 tonnes", explique Koby Sharvit, directeur de l'unité d'archéologie sous-marine de l'Autorité israélienne des antiquités.

Les pièces sont caractéristiques d'un grand bâtiment public, comme un temple ou un théâtre, et leur rareté réside dans le type de matériau employé. "Même dans la Césarée romaine, de tels éléments architecturaux étaient faits de pierres locales recouvertes de plâtre blanc pour ressembler à du marbre. Ici, il s'agit de marbre véritable", explique le communiqué de l'Autorité. Il semble qu'elles étaient destinées à l'un des ports de la côte sud du Levant, Ashkelon ou Gaza, ou peut-être même Alexandrie en Égypte", ajoute Mr. Sharvit.

Selon l'Autorité, le rapport de Gideon Harris a permis de résoudre une question archéologique de longue date. La découverte de cette cargaison permet de comprendre que les éléments architecturaux ont quitté le site de la carrière en tant que matière première de base ou artefacts partiellement travaillés, et qu'ils ont été façonnés et finis sur le chantier de construction, soit par des artistes et artisans locaux, soit par des artistes venus d'autres pays, à l'instar des mosaïstes spécialisés qui se déplaçaient d'un site à l'autre en fonction des projets qui leur étaient commandés.

Gideon Harris a reçu un certificat d'appréciation pour son civisme. Selon Eli Escusido, directeur de l'Autorité israélienne des antiquités, "la coopération des citoyens joue un rôle important dans la recherche archéologique. Cela permet d'obtenir des informations précieuses qui contribuent à l'histoire et au patrimoine culturel du pays.